Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин

Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин - 22.11.2025, ПРАЙМ

Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу призвал страны G20 к либерализации торговли и снижению пошлин. | 22.11.2025

ЛОНДОН, 22 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу призвал страны G20 к либерализации торговли и снижению пошлин. "Мы должны содействовать открытой и сбалансированной торговле, предпринимая шаги по либерализации торговли с помощью новых соглашений по снижению пошлин и торговых барьеров", - заявил Стармер на первой сессии проходящего в ЮАР саммита G20. Он также призвал к устранению глобальных торговых дисбалансов, сокращению субсидий, стимулированию внутреннего потребления и модернизации правил ВТО. "Необходимо реформировать международные правила, чтобы они соответствовали требованиям современного мира. Нам нужно работать сообща, чтобы такие организации, как ВТО, могли более гибко применять новые правила для решения современных задач, таких как охрана окружающей среды и цифровая торговля", - добавил премьер. Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

