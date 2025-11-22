Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин - 22.11.2025, ПРАЙМ
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу призвал страны G20 к либерализации торговли и снижению пошлин. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T16:33+0300
2025-11-22T16:33+0300
экономика
мировая экономика
великобритания
юар
кир стармер
максим орешкин
вто
ЛОНДОН, 22 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу призвал страны G20 к либерализации торговли и снижению пошлин. "Мы должны содействовать открытой и сбалансированной торговле, предпринимая шаги по либерализации торговли с помощью новых соглашений по снижению пошлин и торговых барьеров", - заявил Стармер на первой сессии проходящего в ЮАР саммита G20. Он также призвал к устранению глобальных торговых дисбалансов, сокращению субсидий, стимулированию внутреннего потребления и модернизации правил ВТО. "Необходимо реформировать международные правила, чтобы они соответствовали требованиям современного мира. Нам нужно работать сообща, чтобы такие организации, как ВТО, могли более гибко применять новые правила для решения современных задач, таких как охрана окружающей среды и цифровая торговля", - добавил премьер. Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
великобритания
юар
мировая экономика, великобритания, юар, кир стармер, максим орешкин, вто
Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЮАР, Кир Стармер, Максим Орешкин, ВТО
16:33 22.11.2025
 
Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин

Стармер призвал страны G20 к снижению пошлин и торговых барьеров

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren HurleyПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
ЛОНДОН, 22 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в субботу призвал страны G20 к либерализации торговли и снижению пошлин.
"Мы должны содействовать открытой и сбалансированной торговле, предпринимая шаги по либерализации торговли с помощью новых соглашений по снижению пошлин и торговых барьеров", - заявил Стармер на первой сессии проходящего в ЮАР саммита G20.
Он также призвал к устранению глобальных торговых дисбалансов, сокращению субсидий, стимулированию внутреннего потребления и модернизации правил ВТО.
"Необходимо реформировать международные правила, чтобы они соответствовали требованиям современного мира. Нам нужно работать сообща, чтобы такие организации, как ВТО, могли более гибко применять новые правила для решения современных задач, таких как охрана окружающей среды и цифровая торговля", - добавил премьер.
Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
ЭкономикаМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЮАРКир СтармерМаксим ОрешкинВТО
 
 
