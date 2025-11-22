Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США сократили импорт смартфонов из Китая - 22.11.2025
США сократили импорт смартфонов из Китая
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, на фоне введенных ими пошлин на импорт из Поднебесной, в августе в годовом выражении втрое сократили импорт смартфонов из Китая, а по итогам восьми месяцев - в 1,7 раза, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Всего за август этого года США импортировали из КНР смартфонов на 842,9 миллиона долларов. И хотя в месячном выражении объем поставок вырос на 13%, до максимума с марта, в годовом выражении произошло падение в 3,3 раза. Также сокращение произошло и по итогам восьми месяцев - в 1,7 раза, до 12,8 миллиарда долларов. Среди основных поставщиков смартфонов в Штаты Поднебесная все еще занимает второе место, первое она потеряла в марте этого года. Лидером по поставкам телефонов в США остается Индия с 930,2 миллиона долларов. Также в топ-5 вошли Вьетнам (668,1 миллиона долларов), Индонезия (22,8 миллиона) и Малайзия (11 миллионов). Общий объем импорта смартфонов Америкой по итогам августа составил 2,49 миллиарда долларов, что на 17% меньше, чем в июле, и на четверть меньше, чем годом ранее.
16:59 22.11.2025
 
США сократили импорт смартфонов из Китая

США в августе втрое сократили импорт смартфонов из Китая

