https://1prime.ru/20251122/statsluzhba-864824609.html

США сократили импорт смартфонов из Китая

США сократили импорт смартфонов из Китая - 22.11.2025, ПРАЙМ

США сократили импорт смартфонов из Китая

Соединенные Штаты, на фоне введенных ими пошлин на импорт из Поднебесной, в августе в годовом выражении втрое сократили импорт смартфонов из Китая, а по итогам... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T16:59+0300

2025-11-22T16:59+0300

2025-11-22T16:59+0300

мировая экономика

китай

сша

индия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863681628_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_a10a3e6ade150183037c54c2298b9530.jpg

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, на фоне введенных ими пошлин на импорт из Поднебесной, в августе в годовом выражении втрое сократили импорт смартфонов из Китая, а по итогам восьми месяцев - в 1,7 раза, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Всего за август этого года США импортировали из КНР смартфонов на 842,9 миллиона долларов. И хотя в месячном выражении объем поставок вырос на 13%, до максимума с марта, в годовом выражении произошло падение в 3,3 раза. Также сокращение произошло и по итогам восьми месяцев - в 1,7 раза, до 12,8 миллиарда долларов. Среди основных поставщиков смартфонов в Штаты Поднебесная все еще занимает второе место, первое она потеряла в марте этого года. Лидером по поставкам телефонов в США остается Индия с 930,2 миллиона долларов. Также в топ-5 вошли Вьетнам (668,1 миллиона долларов), Индонезия (22,8 миллиона) и Малайзия (11 миллионов). Общий объем импорта смартфонов Америкой по итогам августа составил 2,49 миллиарда долларов, что на 17% меньше, чем в июле, и на четверть меньше, чем годом ранее.

https://1prime.ru/20251111/mamakhatov-864437386.html

китай

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, сша, индия