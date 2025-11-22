https://1prime.ru/20251122/statsluzhba-864824609.html
США сократили импорт смартфонов из Китая
США сократили импорт смартфонов из Китая - 22.11.2025, ПРАЙМ
США сократили импорт смартфонов из Китая
Соединенные Штаты, на фоне введенных ими пошлин на импорт из Поднебесной, в августе в годовом выражении втрое сократили импорт смартфонов из Китая, а по итогам... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T16:59+0300
2025-11-22T16:59+0300
2025-11-22T16:59+0300
мировая экономика
китай
сша
индия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863681628_0:91:1501:935_1920x0_80_0_0_a10a3e6ade150183037c54c2298b9530.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, на фоне введенных ими пошлин на импорт из Поднебесной, в августе в годовом выражении втрое сократили импорт смартфонов из Китая, а по итогам восьми месяцев - в 1,7 раза, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Всего за август этого года США импортировали из КНР смартфонов на 842,9 миллиона долларов. И хотя в месячном выражении объем поставок вырос на 13%, до максимума с марта, в годовом выражении произошло падение в 3,3 раза. Также сокращение произошло и по итогам восьми месяцев - в 1,7 раза, до 12,8 миллиарда долларов. Среди основных поставщиков смартфонов в Штаты Поднебесная все еще занимает второе место, первое она потеряла в марте этого года. Лидером по поставкам телефонов в США остается Индия с 930,2 миллиона долларов. Также в топ-5 вошли Вьетнам (668,1 миллиона долларов), Индонезия (22,8 миллиона) и Малайзия (11 миллионов). Общий объем импорта смартфонов Америкой по итогам августа составил 2,49 миллиарда долларов, что на 17% меньше, чем в июле, и на четверть меньше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20251111/mamakhatov-864437386.html
китай
сша
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/13/863681628_66:0:1433:1025_1920x0_80_0_0_6ccee0cfe457aaab295e2ea762c47e11.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, сша, индия
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
США сократили импорт смартфонов из Китая
США в августе втрое сократили импорт смартфонов из Китая
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Соединенные Штаты, на фоне введенных ими пошлин на импорт из Поднебесной, в августе в годовом выражении втрое сократили импорт смартфонов из Китая, а по итогам восьми месяцев - в 1,7 раза, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Всего за август этого года США
импортировали из КНР
смартфонов на 842,9 миллиона долларов. И хотя в месячном выражении объем поставок вырос на 13%, до максимума с марта, в годовом выражении произошло падение в 3,3 раза.
Также сокращение произошло и по итогам восьми месяцев - в 1,7 раза, до 12,8 миллиарда долларов.
Среди основных поставщиков смартфонов в Штаты Поднебесная все еще занимает второе место, первое она потеряла в марте этого года. Лидером по поставкам телефонов в США остается Индия
с 930,2 миллиона долларов. Также в топ-5 вошли Вьетнам
(668,1 миллиона долларов), Индонезия
(22,8 миллиона) и Малайзия
(11 миллионов).
Общий объем импорта смартфонов Америкой по итогам августа составил 2,49 миллиарда долларов, что на 17% меньше, чем в июле, и на четверть меньше, чем годом ранее.
Китай не будет жертвовать отношениями с Россией ради США, считает эксперт