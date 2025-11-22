https://1prime.ru/20251122/sud-864817731.html

Суд отклонил иск жены основателя "Русского молока" Бойко-Великого

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве отклонил иск жены обанкротившегося основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, которая требовала половину совместно нажитого имущества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Как указано в документе, Анна Бойко-Великая состоит с ним в браке более 35 лет, за это время супруги приобрели среди прочего два земельных участка в Московской области общей площадью почти 50 соток, дом, здание, две квартиры, автомобиль, а также акции различных компаний и треть уставной доли строительной компании. В 2023 году Бойко-Великого признали банкротом. Его представитель, отмечается в данных суда, не возражал против раздела имущества. Однако, как указано в документах, против выступила финансовая управляющая, которая занимается процедурой банкротства и задача которой выявить все имущество и направить его на погашение долгов. Согласно ее доводам, истец не вправе требовать раздела общего имущества супругов путем передачи конкретных объектов, зарегистрированных непосредственно за должником. Также финансовая управляющая говорила, что в законе о банкротстве предусмотрен механизм, позволяющий супругу должника-банкрота получить причитающиеся ему средства от реализации общего имущества. "Согласно позиции финансового управляющего по делу, имущество, которое истец просит передать ответчику, является неликвидным, подобный раздел имущества явно нарушает права и интересы должника и его кредиторов в связи с несоблюдением баланса интересов", - приводятся в материалах ее позиция. Суд отклонил иск. "Суд считает, что в действиях истца и ответчика, фактически признающего требования истца, усматриваются признаки злоупотребления правом, исковые требования заявлены в целях недопущения включения указанного имущества в конкурсную массу, а также в целях сохранения за собой более ликвидных активов, вопреки вступившим в законную силу определениям Арбитражного суда", - решил суд. Оба супруга обжаловали решение, Мосгорсуд рассмотрит жалобы в конце ноября. Ранее Можайский суд Подмосковья приговорил Бойко-Великого к 15,5 годам колонии по делу о хищении земель. Как установило следствие, с 2003 Бойко-Великий и другие фигуранты под видом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земли, находящиеся в собственности у других людей. Таким образом, вместе с подельниками Бойко-Великий присвоил более двух гектаров участков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а другие фигуранты - в участии в преступном сообществе. Это уже второй его приговор. В октябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей. Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального лишения свободы. Кроме того, с фигурантов в счет возмещения ущерба в пользу АСВ было взыскано более 100 миллионов рублей. Мосгорсуд в январе этого года смягчил приговор Бойко-Великому на два месяца. Бойко-Великого и его подельников признали виновными в хищении денег у банка "Кредит Экспресс". Бойко-Великий известен как меценат и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.

