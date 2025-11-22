https://1prime.ru/20251122/sud-864817731.html
Суд отклонил иск жены основателя "Русского молока" Бойко-Великого
Суд отклонил иск жены основателя "Русского молока" Бойко-Великого - 22.11.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил иск жены основателя "Русского молока" Бойко-Великого
Суд в Москве отклонил иск жены обанкротившегося основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, которая требовала половину совместно нажитого... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T07:38+0300
2025-11-22T07:38+0300
2025-11-22T07:38+0300
бизнес
общество
московская область
подмосковье
москва
мосгорсуд
асв
агентство по страхованию вкладов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864817731.jpg?1763786319
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве отклонил иск жены обанкротившегося основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, которая требовала половину совместно нажитого имущества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе, Анна Бойко-Великая состоит с ним в браке более 35 лет, за это время супруги приобрели среди прочего два земельных участка в Московской области общей площадью почти 50 соток, дом, здание, две квартиры, автомобиль, а также акции различных компаний и треть уставной доли строительной компании.
В 2023 году Бойко-Великого признали банкротом. Его представитель, отмечается в данных суда, не возражал против раздела имущества.
Однако, как указано в документах, против выступила финансовая управляющая, которая занимается процедурой банкротства и задача которой выявить все имущество и направить его на погашение долгов. Согласно ее доводам, истец не вправе требовать раздела общего имущества супругов путем передачи конкретных объектов, зарегистрированных непосредственно за должником. Также финансовая управляющая говорила, что в законе о банкротстве предусмотрен механизм, позволяющий супругу должника-банкрота получить причитающиеся ему средства от реализации общего имущества.
"Согласно позиции финансового управляющего по делу, имущество, которое истец просит передать ответчику, является неликвидным, подобный раздел имущества явно нарушает права и интересы должника и его кредиторов в связи с несоблюдением баланса интересов", - приводятся в материалах ее позиция.
Суд отклонил иск.
"Суд считает, что в действиях истца и ответчика, фактически признающего требования истца, усматриваются признаки злоупотребления правом, исковые требования заявлены в целях недопущения включения указанного имущества в конкурсную массу, а также в целях сохранения за собой более ликвидных активов, вопреки вступившим в законную силу определениям Арбитражного суда", - решил суд.
Оба супруга обжаловали решение, Мосгорсуд рассмотрит жалобы в конце ноября.
Ранее Можайский суд Подмосковья приговорил Бойко-Великого к 15,5 годам колонии по делу о хищении земель. Как установило следствие, с 2003 Бойко-Великий и другие фигуранты под видом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земли, находящиеся в собственности у других людей. Таким образом, вместе с подельниками Бойко-Великий присвоил более двух гектаров участков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а другие фигуранты - в участии в преступном сообществе.
Это уже второй его приговор. В октябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей. Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального лишения свободы. Кроме того, с фигурантов в счет возмещения ущерба в пользу АСВ было взыскано более 100 миллионов рублей. Мосгорсуд в январе этого года смягчил приговор Бойко-Великому на два месяца. Бойко-Великого и его подельников признали виновными в хищении денег у банка "Кредит Экспресс".
Бойко-Великий известен как меценат и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.
московская область
подмосковье
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , московская область, подмосковье, москва, мосгорсуд, асв, агентство по страхованию вкладов
Бизнес, Общество , Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МОСКВА, Мосгорсуд, АСВ, Агентство по страхованию вкладов
Суд отклонил иск жены основателя "Русского молока" Бойко-Великого
Суд отклонил иск жены основателя "Русского молока" Бойко-Великого о разделе имущества
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве отклонил иск жены обанкротившегося основателя агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, которая требовала половину совместно нажитого имущества, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как указано в документе, Анна Бойко-Великая состоит с ним в браке более 35 лет, за это время супруги приобрели среди прочего два земельных участка в Московской области общей площадью почти 50 соток, дом, здание, две квартиры, автомобиль, а также акции различных компаний и треть уставной доли строительной компании.
В 2023 году Бойко-Великого признали банкротом. Его представитель, отмечается в данных суда, не возражал против раздела имущества.
Однако, как указано в документах, против выступила финансовая управляющая, которая занимается процедурой банкротства и задача которой выявить все имущество и направить его на погашение долгов. Согласно ее доводам, истец не вправе требовать раздела общего имущества супругов путем передачи конкретных объектов, зарегистрированных непосредственно за должником. Также финансовая управляющая говорила, что в законе о банкротстве предусмотрен механизм, позволяющий супругу должника-банкрота получить причитающиеся ему средства от реализации общего имущества.
"Согласно позиции финансового управляющего по делу, имущество, которое истец просит передать ответчику, является неликвидным, подобный раздел имущества явно нарушает права и интересы должника и его кредиторов в связи с несоблюдением баланса интересов", - приводятся в материалах ее позиция.
"Суд считает, что в действиях истца и ответчика, фактически признающего требования истца, усматриваются признаки злоупотребления правом, исковые требования заявлены в целях недопущения включения указанного имущества в конкурсную массу, а также в целях сохранения за собой более ликвидных активов, вопреки вступившим в законную силу определениям Арбитражного суда", - решил суд.
Оба супруга обжаловали решение, Мосгорсуд рассмотрит жалобы в конце ноября.
Ранее Можайский суд Подмосковья приговорил Бойко-Великого к 15,5 годам колонии по делу о хищении земель. Как установило следствие, с 2003 Бойко-Великий и другие фигуранты под видом развития сельского хозяйства незаконно переоформляли земли, находящиеся в собственности у других людей. Таким образом, вместе с подельниками Бойко-Великий присвоил более двух гектаров участков. Он был признан виновным в организации преступного сообщества и фальсификации доказательств, а другие фигуранты - в участии в преступном сообществе.
Это уже второй его приговор. В октябре 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Бойко-Великого к 6,5 годам колонии по делу о растрате 190 миллионов рублей. Соучастники бизнесмена получили сроки от условного до семи лет реального лишения свободы. Кроме того, с фигурантов в счет возмещения ущерба в пользу АСВ было взыскано более 100 миллионов рублей. Мосгорсуд в январе этого года смягчил приговор Бойко-Великому на два месяца. Бойко-Великого и его подельников признали виновными в хищении денег у банка "Кредит Экспресс".
Бойко-Великий известен как меценат и основатель агрохолдинга "Русское молоко", одного из крупнейших в России производителей так называемых органических продуктов.