Трамп думал, что завершить конфликт на Украине будет проще

2025-11-22T00:45+0300

2025-11-22T00:45+0300

2025-11-22T01:36+0300

украина

сша

дональд трамп

владимир путин

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что считал, что конфликт на Украине будет проще завершить из-за его хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. "Конфликт, который, как я думал, для меня, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал, что может это будет быстрее (разрешить, чем остальные конфликты - ред.), но для танго нужно двое", - сказал Трамп журналистам. Трамп многократно заявлял, что урегулировал уже восемь вооруженных конфликтов во всем мире, по его словам, остался один - конфликт на Украине, который, как он ранее не раз отмечал, он думал, что завершить будет проще из-за его хороших отношений с президентом России. Кроме того, еще до своей инаугурации Трамп говорил о том, что сможет завершить конфликт за один день.

украина

сша

2025

общество , мировая экономика, украина, сша, дональд трамп, владимир путин