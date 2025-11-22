https://1prime.ru/20251122/tramp-864813518.html
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ - 22.11.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, находясь в невыгодном... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T02:37+0300
2025-11-22T02:37+0300
2025-11-22T02:37+0300
экономика
мировая экономика
финансы
сша
рф
киев
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864813518.jpg?1763768222
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, находясь в невыгодном положении, пишет британская газета Times.
"По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, при этом Трамп считает, что у президента России Владимира Путина есть "все козыри".
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
сша
рф
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, финансы, сша, рф, киев, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, вс рф
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, РФ, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ВС РФ
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ
Times: Трамп считает, что Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться выгодной сделки
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, находясь в невыгодном положении, пишет британская газета Times.
"По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, при этом Трамп считает, что у президента России Владимира Путина есть "все козыри".
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.