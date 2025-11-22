Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ - 22.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251122/tramp-864813518.html
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ - 22.11.2025, ПРАЙМ
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, находясь в невыгодном... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T02:37+0300
2025-11-22T02:37+0300
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, находясь в невыгодном положении, пишет британская газета Times. "По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении", - говорится в публикации. Как отмечает издание, при этом Трамп считает, что у президента России Владимира Путина есть "все козыри". В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
02:37 22.11.2025
 
Трамп обвинил Зеленского в попытке блефовать, пишут СМИ

Times: Трамп считает, что Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться выгодной сделки

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки по Украине, находясь в невыгодном положении, пишет британская газета Times.
"По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать, чтобы добиться более выгодной сделки, находясь в невыгодном положении", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, при этом Трамп считает, что у президента России Владимира Путина есть "все козыри".
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
 
