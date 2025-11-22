https://1prime.ru/20251122/turisty-864823992.html

СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера

22.11.2025

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские туристы, находящиеся на итальянском круизном корабле MSC Euribia, столкнулись с дискриминацией, передает Life."Пассажиров с одинаковыми билетами на ужин направляют в разные рестораны — россиянам достался дешевый, с помятыми скатертями, а остальным — роскошный, с бесплатным игристым", — упоминается в статье.В материале отмечается, что на этом круизном судне, где путешествовали россияне, большинство пассажиров были итальянцами, однако за шесть дней плавания их никто не заметил в ресторане во время ужина.В финальный день круиза несколько российских семейных пар не успели прибыть на ужин в назначенное время, и им предложили посетить соседний ресторан с аналогичными ценами. Там оказалось, что иностранцев обслуживали с более высоким уровнем сервиса, в отличие от заведения, куда направляли россиян, где качество интерьера и обслуживания было ниже.По словам туроператоров, расселение туристов по ресторанам происходит по усмотрению круизной компании уже на борту, и остаётся неизвестным, каким принципом они руководствуются, подчеркивается в тексте.

