СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера - 22.11.2025
СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера
СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера - 22.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера
Российские туристы, находящиеся на итальянском круизном корабле MSC Euribia, столкнулись с дискриминацией, передает Life. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T16:18+0300
2025-11-22T16:18+0300
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские туристы, находящиеся на итальянском круизном корабле MSC Euribia, столкнулись с дискриминацией, передает Life.&quot;Пассажиров с одинаковыми билетами на ужин направляют в разные рестораны — россиянам достался дешевый, с помятыми скатертями, а остальным — роскошный, с бесплатным игристым&quot;, — упоминается в статье.В материале отмечается, что на этом круизном судне, где путешествовали россияне, большинство пассажиров были итальянцами, однако за шесть дней плавания их никто не заметил в ресторане во время ужина.В финальный день круиза несколько российских семейных пар не успели прибыть на ужин в назначенное время, и им предложили посетить соседний ресторан с аналогичными ценами. Там оказалось, что иностранцев обслуживали с более высоким уровнем сервиса, в отличие от заведения, куда направляли россиян, где качество интерьера и обслуживания было ниже.По словам туроператоров, расселение туристов по ресторанам происходит по усмотрению круизной компании уже на борту, и остаётся неизвестным, каким принципом они руководствуются, подчеркивается в тексте.
16:18 22.11.2025
 
СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера

Life: туристов из России на борту итальянского лайнера отделили от иностранцев

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские туристы, находящиеся на итальянском круизном корабле MSC Euribia, столкнулись с дискриминацией, передает Life.

"Пассажиров с одинаковыми билетами на ужин направляют в разные рестораны — россиянам достался дешевый, с помятыми скатертями, а остальным — роскошный, с бесплатным игристым", — упоминается в статье.

В материале отмечается, что на этом круизном судне, где путешествовали россияне, большинство пассажиров были итальянцами, однако за шесть дней плавания их никто не заметил в ресторане во время ужина.
В финальный день круиза несколько российских семейных пар не успели прибыть на ужин в назначенное время, и им предложили посетить соседний ресторан с аналогичными ценами. Там оказалось, что иностранцев обслуживали с более высоким уровнем сервиса, в отличие от заведения, куда направляли россиян, где качество интерьера и обслуживания было ниже.
По словам туроператоров, расселение туристов по ресторанам происходит по усмотрению круизной компании уже на борту, и остаётся неизвестным, каким принципом они руководствуются, подчеркивается в тексте.
