https://1prime.ru/20251122/turisty-864823992.html
СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера
СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера - 22.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера
Российские туристы, находящиеся на итальянском круизном корабле MSC Euribia, столкнулись с дискриминацией, передает Life. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T16:18+0300
2025-11-22T16:18+0300
2025-11-22T16:18+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82890/20/828902032_0:86:3339:1964_1920x0_80_0_0_4395dc70161386fa2708ed931df8a795.jpg
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские туристы, находящиеся на итальянском круизном корабле MSC Euribia, столкнулись с дискриминацией, передает Life."Пассажиров с одинаковыми билетами на ужин направляют в разные рестораны — россиянам достался дешевый, с помятыми скатертями, а остальным — роскошный, с бесплатным игристым", — упоминается в статье.В материале отмечается, что на этом круизном судне, где путешествовали россияне, большинство пассажиров были итальянцами, однако за шесть дней плавания их никто не заметил в ресторане во время ужина.В финальный день круиза несколько российских семейных пар не успели прибыть на ужин в назначенное время, и им предложили посетить соседний ресторан с аналогичными ценами. Там оказалось, что иностранцев обслуживали с более высоким уровнем сервиса, в отличие от заведения, куда направляли россиян, где качество интерьера и обслуживания было ниже.По словам туроператоров, расселение туристов по ресторанам происходит по усмотрению круизной компании уже на борту, и остаётся неизвестным, каким принципом они руководствуются, подчеркивается в тексте.
https://1prime.ru/20251120/dtp-864771720.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82890/20/828902032_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_abd9efa38d9f569fd967243b7d0bc2a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
СМИ рассказали о дискриминации россиян на борту итальянского лайнера
Life: туристов из России на борту итальянского лайнера отделили от иностранцев
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российские туристы, находящиеся на итальянском круизном корабле MSC Euribia, столкнулись с дискриминацией, передает Life.
"Пассажиров с одинаковыми билетами на ужин направляют в разные рестораны — россиянам достался дешевый, с помятыми скатертями, а остальным — роскошный, с бесплатным игристым", — упоминается в статье.
В материале отмечается, что на этом круизном судне, где путешествовали россияне, большинство пассажиров были итальянцами, однако за шесть дней плавания их никто не заметил в ресторане во время ужина.
В финальный день круиза несколько российских семейных пар не успели прибыть на ужин в назначенное время, и им предложили посетить соседний ресторан с аналогичными ценами. Там оказалось, что иностранцев обслуживали с более высоким уровнем сервиса, в отличие от заведения, куда направляли россиян, где качество интерьера и обслуживания было ниже.
По словам туроператоров, расселение туристов по ресторанам происходит по усмотрению круизной компании уже на борту, и остаётся неизвестным, каким принципом они руководствуются, подчеркивается в тексте.
Россиянам сообщили, где туристы чаще всего попадают в опасные ситуации