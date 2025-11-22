Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
04:31 22.11.2025
 
Турция вновь стала самой популярной страной для россиян

Глава РСТ Уманский назвал Турцию самой популярной страной для путешествий в 2025 году

МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Турция вновь стала самой популярной из стран, которые россияне выбирали для путешествия - в 2025 году это направление остается приоритетным с точки зрения транспортной доступности, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
"Здесь, безусловно, надо назвать первую и самую любимую страну - это Турция. На протяжении многих лет это направление является приоритетным для россиян, в первую очередь, с точки зрения ее транспортной доступности. Несмотря на то, что в этом году мы фиксировали рост цен на зарубежный отдых, но он скомпенсировался укрепившимся рублем, поэтому Турция по-прежнему в топе самых популярных", - сказал Уманский.
Вторым по популярности направлением является Абхазия - хотя многие туристы, отметил глава РСТ, воспринимают его внутренним из-за близости расположения.
На третьем месте - Египет, а на четвертом - Таиланд. "Конечно, это Египет - несмотря на то, что лето не сезон Египта, но оно очень доступное по стоимости, поэтому Египет традиционно занимает строчку рейтинга", - добавил Уманский.
Он отметил, что в этом году укрепление рубля положительно повлияло на восстановление выездного туризма - оно сделало зарубежные предложения более доступными для россиян.
Глава РСТ прогнозирует, что в следующем году ситуация изменится в пользу внутреннего туризма: "Думаю, что все-таки нам стоит ожидать постепенное на дистанции ослабление рубля - по крайней мере, все об этом говорят и все этого ждут. Это укрепит позицию внутреннего производителя во всех сферах, и в туризме в том числе".
 
