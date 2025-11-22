https://1prime.ru/20251122/turtsija-864815436.html
Турция вновь стала самой популярной страной для россиян
Турция вновь стала самой популярной страной для россиян - 22.11.2025, ПРАЙМ
Турция вновь стала самой популярной страной для россиян
Турция вновь стала самой популярной из стран, которые россияне выбирали для путешествия - в 2025 году это направление остается приоритетным с точки зрения... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T04:31+0300
2025-11-22T04:31+0300
2025-11-22T04:31+0300
туризм
бизнес
россия
египет
турция
абхазия
российский союз туриндустрии
рст
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864815436.jpg?1763775098
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Турция вновь стала самой популярной из стран, которые россияне выбирали для путешествия - в 2025 году это направление остается приоритетным с точки зрения транспортной доступности, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
"Здесь, безусловно, надо назвать первую и самую любимую страну - это Турция. На протяжении многих лет это направление является приоритетным для россиян, в первую очередь, с точки зрения ее транспортной доступности. Несмотря на то, что в этом году мы фиксировали рост цен на зарубежный отдых, но он скомпенсировался укрепившимся рублем, поэтому Турция по-прежнему в топе самых популярных", - сказал Уманский.
Вторым по популярности направлением является Абхазия - хотя многие туристы, отметил глава РСТ, воспринимают его внутренним из-за близости расположения.
На третьем месте - Египет, а на четвертом - Таиланд. "Конечно, это Египет - несмотря на то, что лето не сезон Египта, но оно очень доступное по стоимости, поэтому Египет традиционно занимает строчку рейтинга", - добавил Уманский.
Он отметил, что в этом году укрепление рубля положительно повлияло на восстановление выездного туризма - оно сделало зарубежные предложения более доступными для россиян.
Глава РСТ прогнозирует, что в следующем году ситуация изменится в пользу внутреннего туризма: "Думаю, что все-таки нам стоит ожидать постепенное на дистанции ослабление рубля - по крайней мере, все об этом говорят и все этого ждут. Это укрепит позицию внутреннего производителя во всех сферах, и в туризме в том числе".
египет
турция
абхазия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, египет, турция, абхазия, российский союз туриндустрии, рст
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, АБХАЗИЯ, Российский союз туриндустрии, РСТ
Турция вновь стала самой популярной страной для россиян
Глава РСТ Уманский назвал Турцию самой популярной страной для путешествий в 2025 году
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Турция вновь стала самой популярной из стран, которые россияне выбирали для путешествия - в 2025 году это направление остается приоритетным с точки зрения транспортной доступности, рассказал РИА Новости президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.
"Здесь, безусловно, надо назвать первую и самую любимую страну - это Турция. На протяжении многих лет это направление является приоритетным для россиян, в первую очередь, с точки зрения ее транспортной доступности. Несмотря на то, что в этом году мы фиксировали рост цен на зарубежный отдых, но он скомпенсировался укрепившимся рублем, поэтому Турция по-прежнему в топе самых популярных", - сказал Уманский.
Вторым по популярности направлением является Абхазия - хотя многие туристы, отметил глава РСТ, воспринимают его внутренним из-за близости расположения.
На третьем месте - Египет, а на четвертом - Таиланд. "Конечно, это Египет - несмотря на то, что лето не сезон Египта, но оно очень доступное по стоимости, поэтому Египет традиционно занимает строчку рейтинга", - добавил Уманский.
Он отметил, что в этом году укрепление рубля положительно повлияло на восстановление выездного туризма - оно сделало зарубежные предложения более доступными для россиян.
Глава РСТ прогнозирует, что в следующем году ситуация изменится в пользу внутреннего туризма: "Думаю, что все-таки нам стоит ожидать постепенное на дистанции ослабление рубля - по крайней мере, все об этом говорят и все этого ждут. Это укрепит позицию внутреннего производителя во всех сферах, и в туризме в том числе".