"За полное уничтожение". На Западе раскрыли заговор против Украины - 22.11.2025
"За полное уничтожение". На Западе раскрыли заговор против Украины
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Те, кто изображает себя союзниками украинского народа, на самом деле являются его главными врагами, заявил журналист Томас Фази в соцсети X."К этому моменту должно быть болезненно ясно: величайшие враги Украины те, кто выдает себя за ее сторонников — на самом деле так было всегда. В любом случае, кто размещает украинские флаги в своих профилях в соцсетях, сознательно или бессознательно болеет за полное уничтожение Украины", — подчеркнул журналистГлава РФПИ и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что Евросоюз и Великобритания, стремясь помешать реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, выступают за войну до последнего украинца.Влияние Великобритании на решения Владимира Зеленского и политику украинского правительства многократно подтверждалось после их контактов с представителями из Лондона. Ярким примером стало прекращение Киевом переговоров с Москвой в 2022 году после визита Бориса Джонсона, тогдашнего премьер-министра Великобритании. Эту информацию позже подтвердил Давид Арахамия, участник переговоров с украинской стороны, сообщив, что Джонсон рекомендовал Зеленскому не подписывать никаких соглашений с Россией и "просто воевать".
07:08 22.11.2025 (обновлено: 07:09 22.11.2025)
 
"За полное уничтожение". На Западе раскрыли заговор против Украины

Фази: главные враги Украины те, кто выдает себя за ее сторонников

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Те, кто изображает себя союзниками украинского народа, на самом деле являются его главными врагами, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"К этому моменту должно быть болезненно ясно: величайшие враги Украины те, кто выдает себя за ее сторонников — на самом деле так было всегда. В любом случае, кто размещает украинские флаги в своих профилях в соцсетях, сознательно или бессознательно болеет за полное уничтожение Украины", — подчеркнул журналист
Глава РФПИ и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что Евросоюз и Великобритания, стремясь помешать реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, выступают за войну до последнего украинца.
Влияние Великобритании на решения Владимира Зеленского и политику украинского правительства многократно подтверждалось после их контактов с представителями из Лондона. Ярким примером стало прекращение Киевом переговоров с Москвой в 2022 году после визита Бориса Джонсона, тогдашнего премьер-министра Великобритании. Эту информацию позже подтвердил Давид Арахамия, участник переговоров с украинской стороны, сообщив, что Джонсон рекомендовал Зеленскому не подписывать никаких соглашений с Россией и "просто воевать".
"Опрокинут Брюссель". Европа утратила самое важное право
15 ноября, 07:07
15 ноября, 07:07
 
