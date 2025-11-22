https://1prime.ru/20251122/ukraina-864820086.html

Киевский режим заморозил расследование о коррупции, сообщил Шарий

Киевский режим заморозил расследование о коррупции, сообщил Шарий - 22.11.2025, ПРАЙМ

Киевский режим заморозил расследование о коррупции, сообщил Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что киевский режим заморозил расследование по делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T11:30+0300

2025-11-22T11:30+0300

2025-11-22T11:30+0300

мировая экономика

украина

владимир зеленский

набу

ес

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/16/841251674_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_b9b64d5c80660a1747100d9dfbc1267f.jpg

МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что киевский режим заморозил расследование по делу о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. В среду украинское издание NV со ссылкой на источники сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приостановило обнародование новой информации по коррупционному скандалу, в котором фигурирует Миндич. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что посол ЕС на Украине Катарина Матернова недовольна разоблачением коррупции киевского режима. Как написал Шарий в своем Telegram-канале, по его "информации, все расследования по коррупции Зеленского и его окружения на период переговоров замораживаются". При этом он не уточнил, о каких "переговорах" идет речь. "Также не будет подозрения (главе офиса Зеленского Андрею – ред.) Ермаку и (секретарю совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустему – ред.) Умерову. Все это происходит под гарантией неких "европейских послов". Я подозреваю, постаралась посол Евросоюза на Украине", - считает он. Он предполагает, что европейские кураторы киевского режима, который занимался мародерством, боятся, что НАБУ выйдет и на их след. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник во фракции правящей партии "Слуга народа" ранее заявляло, что в Верховной раде считают, что приостановка публикации новых записей по коррупционному скандалу в украинской энергетике связана с позицией посла ЕС Катарины Матерновой, которая боится новых "майданов". НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

https://1prime.ru/20251122/plan-864819559.html

https://1prime.ru/20251122/ukraina-864817138.html

https://1prime.ru/20251121/nato-864811384.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, владимир зеленский, набу, ес, энергоатом