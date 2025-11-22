https://1prime.ru/20251122/ukraina-864820691.html

СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США

СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США - 22.11.2025, ПРАЙМ

СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США

Альтернативы новому американскому плану по завершению конфликта будут намного более неблагоприятными для Украины, сообщает Responsible Statecraft. | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T11:47+0300

2025-11-22T11:47+0300

2025-11-22T11:47+0300

мировая экономика

украина

донбасс

сша

владимир зеленский

владимир путин

reuters

упц

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861761936_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_bb9b468e486024879e80a49d7ad3c2ee.jpg

МОСКВА. 22 ноя — ПРАЙМ. Альтернативы новому американскому плану по завершению конфликта будут намного более неблагоприятными для Украины, сообщает Responsible Statecraft. "Альтернативы плану гораздо хуже, особенно для Украины, которая потрясена внутренними кризисами, балансирует на грани экономического коллапса и сталкивается с мрачной ситуацией на поле боя на Донбассе и некоторых районах юго-востока страны", — отмечается в статье. По мнению обозревателя, условия для урегулирования конфликта в случае его продолжения к 2026 году станут еще более сложными.План США по урегулированию на УкраинеПортал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864820306.html

https://1prime.ru/20251122/plan-864819559.html

украина

донбасс

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, донбасс, сша, владимир зеленский, владимир путин, reuters, упц, всу