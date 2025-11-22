Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США - 22.11.2025
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США - 22.11.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США
Альтернативы новому американскому плану по завершению конфликта будут намного более неблагоприятными для Украины, сообщает Responsible Statecraft. | 22.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА. 22 ноя — ПРАЙМ. Альтернативы новому американскому плану по завершению конфликта будут намного более неблагоприятными для Украины, сообщает Responsible Statecraft. "Альтернативы плану гораздо хуже, особенно для Украины, которая потрясена внутренними кризисами, балансирует на грани экономического коллапса и сталкивается с мрачной ситуацией на поле боя на Донбассе и некоторых районах юго-востока страны", — отмечается в статье. По мнению обозревателя, условия для урегулирования конфликта в случае его продолжения к 2026 году станут еще более сложными.План США по урегулированию на УкраинеПортал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
11:47 22.11.2025
 
СМИ сообщили Украине ужасные новости из-за США

RS: альтернативы новому плану США будут гораздо хуже для Киева

МОСКВА. 22 ноя — ПРАЙМ. Альтернативы новому американскому плану по завершению конфликта будут намного более неблагоприятными для Украины, сообщает Responsible Statecraft.
"Альтернативы плану гораздо хуже, особенно для Украины, которая потрясена внутренними кризисами, балансирует на грани экономического коллапса и сталкивается с мрачной ситуацией на поле боя на Донбассе и некоторых районах юго-востока страны", — отмечается в статье.
По мнению обозревателя, условия для урегулирования конфликта в случае его продолжения к 2026 году станут еще более сложными.
План США по урегулированию на Украине
Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Владимиру Зеленскому, что он должен принять план.
В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Мировая экономикаУКРАИНАДОНБАСССШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинReutersУПЦВСУ
 
 
