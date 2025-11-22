https://1prime.ru/20251122/ukraina-864828270.html

Идея отправки войск на Украину вызвала бурную реакцию во Франции

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro живо отреагировали на попытку официального представителя французского правительства Мод Брежон разъяснить высказывания главы генерального штаба вооружённых сил Фабьена Мандона о готовности "жертвовать своими детьми" ради сдерживания действий России. "Профессиональная армия создана для того, чтобы защищать Францию, а не Зеленского и его коррумпированный режим", — написал пользователь."Как вы намерены воевать за пределами страны, если не способны даже добиться порядка внутри государства?" — задался вопросом читатель."Какие дилетанты занимают высшие государственные должности, каждый говорит черт знает что, все друг другу противоречат", — возмутился комментатор."Еще один прекрасный образец лицемерия государства: официальный представитель утверждает, что страна не хочет вооруженного конфликта; в это же время президент Республики и военные делают все возможное, чтобы всех к ней подготовить", — заключил пользователь.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентного увеличения активности НАТО на своих западных рубежах. Альянс наращивает военное присутствие, называя это "мерами сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут потенциально угрожать её интересам. Президент Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Россия не планирует нападения на страны НАТО. Однако западные лидеры продолжают пугать своих граждан придуманной российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

