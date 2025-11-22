Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Идея отправки войск на Украину вызвала бурную реакцию во Франции - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251122/ukraina-864828270.html
Идея отправки войск на Украину вызвала бурную реакцию во Франции
Идея отправки войск на Украину вызвала бурную реакцию во Франции - 22.11.2025, ПРАЙМ
Идея отправки войск на Украину вызвала бурную реакцию во Франции
Читатели газеты Le Figaro живо отреагировали на попытку официального представителя французского правительства Мод Брежон разъяснить высказывания главы... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T21:06+0300
2025-11-22T21:06+0300
франция
украина
владимир путин
le figaro
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_a80590bb7869cc7356ccbb3b252b6158.jpg
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro живо отреагировали на попытку официального представителя французского правительства Мод Брежон разъяснить высказывания главы генерального штаба вооружённых сил Фабьена Мандона о готовности "жертвовать своими детьми" ради сдерживания действий России. "Профессиональная армия создана для того, чтобы защищать Францию, а не Зеленского и его коррумпированный режим", — написал пользователь."Как вы намерены воевать за пределами страны, если не способны даже добиться порядка внутри государства?" — задался вопросом читатель."Какие дилетанты занимают высшие государственные должности, каждый говорит черт знает что, все друг другу противоречат", — возмутился комментатор."Еще один прекрасный образец лицемерия государства: официальный представитель утверждает, что страна не хочет вооруженного конфликта; в это же время президент Республики и военные делают все возможное, чтобы всех к ней подготовить", — заключил пользователь.В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентного увеличения активности НАТО на своих западных рубежах. Альянс наращивает военное присутствие, называя это "мерами сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут потенциально угрожать её интересам. Президент Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Россия не планирует нападения на страны НАТО. Однако западные лидеры продолжают пугать своих граждан придуманной российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251121/malinen-864787320.html
https://1prime.ru/20251121/zapad-864778464.html
https://1prime.ru/20251120/preimuschestvo-864771560.html
https://1prime.ru/20251122/es-864817875.html
франция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860536653_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_3ef269917d26bbf6d113c6b0bc7c4b7c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, украина, владимир путин, le figaro, нато
ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Путин, Le Figaro, НАТО
21:06 22.11.2025
 

Идея отправки войск на Украину вызвала бурную реакцию во Франции

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Читатели газеты Le Figaro живо отреагировали на попытку официального представителя французского правительства Мод Брежон разъяснить высказывания главы генерального штаба вооружённых сил Фабьена Мандона о готовности "жертвовать своими детьми" ради сдерживания действий России.

Брежон заявила, что "дети не пойдут воевать и умирать на Украине", поскольку у Франции есть профессиональная армия.

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
Слова французского генерала о России вызвали изумление на Западе
Вчера, 11:04
"Профессиональная армия создана для того, чтобы защищать Францию, а не Зеленского и его коррумпированный режим", — написал пользователь.
"Как вы намерены воевать за пределами страны, если не способны даже добиться порядка внутри государства?" — задался вопросом читатель.
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2025
"Разобьем в пух и прах": На Западе сделали заявление о конфликте с Россией
Вчера, 05:22
"Какие дилетанты занимают высшие государственные должности, каждый говорит черт знает что, все друг другу противоречат", — возмутился комментатор.
"Еще один прекрасный образец лицемерия государства: официальный представитель утверждает, что страна не хочет вооруженного конфликта; в это же время президент Республики и военные делают все возможное, чтобы всех к ней подготовить", — заключил пользователь.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
Украине сообщили неприятные новости о ситуации в зоне СВО
20 ноября, 21:10
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентного увеличения активности НАТО на своих западных рубежах. Альянс наращивает военное присутствие, называя это "мерами сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивают, что Россия никому не угрожает, но внимательно следит за действиями, которые могут потенциально угрожать её интересам.
Президент Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Россия не планирует нападения на страны НАТО. Однако западные лидеры продолжают пугать своих граждан придуманной российской угрозой, чтобы отвлечь их внимание от внутренних проблем.
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Торговля России и ЕС упала до минимума 1999 года
08:23
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ФРАНЦИЯУКРАИНАВладимир ПутинLe FigaroНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала