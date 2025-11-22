https://1prime.ru/20251122/ukraina-864828724.html
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Западу необходимо признать неудачу своих действий на Украине, так как им не удалось одолеть Россию, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Никакого "стратегического поражения" России не будет, поэтому пришло время признать реальность катастрофического провала украинского проекта", — подчеркнул Боуз.Если Украина продолжит вести боевые действия, это будет означать лишь одно — Россия тоже будет сражаться, резюмировал журналист. На этой неделе президент Владимир Путин отметил, что Россия в целом довольна текущей ситуацией на линии фронта, которая способствует выполнению целей специальной военной операции, однако Москва также открыта для мирных переговоров.
