"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта

"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта - 22.11.2025, ПРАЙМ

"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта

Западу необходимо признать неудачу своих действий на Украине, так как им не удалось одолеть Россию, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети...

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Западу необходимо признать неудачу своих действий на Украине, так как им не удалось одолеть Россию, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Никакого "стратегического поражения" России не будет, поэтому пришло время признать реальность катастрофического провала украинского проекта", — подчеркнул Боуз.Если Украина продолжит вести боевые действия, это будет означать лишь одно — Россия тоже будет сражаться, резюмировал журналист. На этой неделе президент Владимир Путин отметил, что Россия в целом довольна текущей ситуацией на линии фронта, которая способствует выполнению целей специальной военной операции, однако Москва также открыта для мирных переговоров.

