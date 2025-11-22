Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251122/ukraina-864828724.html
"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта
"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта - 22.11.2025, ПРАЙМ
"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта
Западу необходимо признать неудачу своих действий на Украине, так как им не удалось одолеть Россию, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T21:24+0300
2025-11-22T21:24+0300
украина
запад
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853557365_0:124:3199:1923_1920x0_80_0_0_7d5e838cb1e5f082466fcd4c4525f9bc.jpg
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Западу необходимо признать неудачу своих действий на Украине, так как им не удалось одолеть Россию, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. "Никакого "стратегического поражения" России не будет, поэтому пришло время признать реальность катастрофического провала украинского проекта", — подчеркнул Боуз.Если Украина продолжит вести боевые действия, это будет означать лишь одно — Россия тоже будет сражаться, резюмировал журналист. На этой неделе президент Владимир Путин отметил, что Россия в целом довольна текущей ситуацией на линии фронта, которая способствует выполнению целей специальной военной операции, однако Москва также открыта для мирных переговоров.
https://1prime.ru/20251122/ukraina-864828270.html
https://1prime.ru/20251122/kallas-864824449.html
украина
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0d/853557365_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_dfb6eaa7f36899545c93bef85f25ee25.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, москва, владимир путин
УКРАИНА, ЗАПАД, МОСКВА, Владимир Путин
21:24 22.11.2025
 
"Поражения не будет". Журналист раскрыл результаты украинского конфликта

Журналист Боуз заявил, что Запад с помощью Украины не смог сокрушить РФ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Западу необходимо признать неудачу своих действий на Украине, так как им не удалось одолеть Россию, утверждает ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Никакого "стратегического поражения" России не будет, поэтому пришло время признать реальность катастрофического провала украинского проекта", — подчеркнул Боуз.
Эйфелева башня в Париже - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Идея отправки войск на Украину вызвала бурную реакцию во Франции
21:06
Если Украина продолжит вести боевые действия, это будет означать лишь одно — Россия тоже будет сражаться, резюмировал журналист.
На этой неделе президент Владимир Путин отметил, что Россия в целом довольна текущей ситуацией на линии фронта, которая способствует выполнению целей специальной военной операции, однако Москва также открыта для мирных переговоров.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Каллас сделала громкое заявление в адрес России
16:53
 
УКРАИНАЗАПАДМОСКВАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала