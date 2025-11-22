Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Время пришло". Депозиты стоит поставить на паузу - 22.11.2025, ПРАЙМ
"Время пришло". Депозиты стоит поставить на паузу
2025-11-22T05:05+0300
2025-11-22T05:05+0300
мнения аналитиков
банки
финансы
богдан зварич
ставка банка россии
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. После октябрьского заседания Банка России, на котором регулятор снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 16,5%, тенденция на снижение ставок по вкладам в российском банковском секторе сохранилась – в третьей декаде октября показатель максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, рассчитываемый ЦБ, снизился до 15,369% (-0,081 п.п.).При этом часть банков, включая крупные кредитные организации, напротив, повысили ставки по вкладам, в основном по краткосрочным. С учетом этого, и в преддверии декабрьского заседания ЦБ РФ возникает вопрос - стоит ли спешить с открытием вклада, пока банки готовы на отдельные сроки предложить ставки выше, чем ранее? Действительно, в декабре состоится очередное заседание Центрального Банка, где в рамках базового сценария мы ожидаем снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 16%. Это возможное снижение кредитные организации уже преимущественно учли в своей процентной политике, поэтому оно может не оказать существенного влияния на динамику ставок по депозитам. Если же регулятор решит взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, банки могут отреагировать на это небольшим повышением ставок в конце декабря. Также в конце года банки традиционно проводят маркетинговые акции, привлекая клиентов повышенными ставками по депозитам. В среднем их рост составляет 0,5-1 п.п. На наш взгляд, в основном повышение может коснуться именно краткосрочных вкладов, что обусловлено ожиданием смягчения ДКП в следующем году. Однако воспользоваться маркетинговыми предложениями смогут не все – обычно в рамках таких акций кредитные организации выставляют определенные условия для получения повышенных ставок. Например, это могут быть предложения только для новых клиентов или для клиентов, не имевших открытых депозитных счетов в течение определенного времени. Также могут быть ограничения, связанные с размером вклада. В этом случае при окончании вклада или наличии средств, которые человек хочет разместить на вклад, возможно, имеет смысл взять паузу и дождаться улучшения условий по депозитам в конце года. До момента появления привлекательных предложений имеет смысл разместить свободные деньги на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток, что позволит получать доход, а также в любой момент открыть наиболее подходящий вклад.Автор - Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Богдан Зварич
Богдан Зварич
мнения аналитиков, банки, финансы, богдан зварич, ставка банка россии
Мнения аналитиков, Банки, Финансы, Богдан Зварич, ставка Банка России
05:05 22.11.2025
 
"Время пришло". Депозиты стоит поставить на паузу

Эксперт Зварич объяснил, в каком случае стоит поставить депозиты на паузу

Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
Богдан Зварич
Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. После октябрьского заседания Банка России, на котором регулятор снизил ключевую ставку на 50 б.п. до 16,5%, тенденция на снижение ставок по вкладам в российском банковском секторе сохранилась – в третьей декаде октября показатель максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, рассчитываемый ЦБ, снизился до 15,369% (-0,081 п.п.).
При этом часть банков, включая крупные кредитные организации, напротив, повысили ставки по вкладам, в основном по краткосрочным. С учетом этого, и в преддверии декабрьского заседания ЦБ РФ возникает вопрос - стоит ли спешить с открытием вклада, пока банки готовы на отдельные сроки предложить ставки выше, чем ранее?
Действительно, в декабре состоится очередное заседание Центрального Банка, где в рамках базового сценария мы ожидаем снижение ключевой ставки на 50 б.п. до 16%. Это возможное снижение кредитные организации уже преимущественно учли в своей процентной политике, поэтому оно может не оказать существенного влияния на динамику ставок по депозитам.
Если же регулятор решит взять паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики, банки могут отреагировать на это небольшим повышением ставок в конце декабря.
Также в конце года банки традиционно проводят маркетинговые акции, привлекая клиентов повышенными ставками по депозитам. В среднем их рост составляет 0,5-1 п.п.
На наш взгляд, в основном повышение может коснуться именно краткосрочных вкладов, что обусловлено ожиданием смягчения ДКП в следующем году.
Однако воспользоваться маркетинговыми предложениями смогут не все – обычно в рамках таких акций кредитные организации выставляют определенные условия для получения повышенных ставок. Например, это могут быть предложения только для новых клиентов или для клиентов, не имевших открытых депозитных счетов в течение определенного времени. Также могут быть ограничения, связанные с размером вклада.
В этом случае при окончании вклада или наличии средств, которые человек хочет разместить на вклад, возможно, имеет смысл взять паузу и дождаться улучшения условий по депозитам в конце года. До момента появления привлекательных предложений имеет смысл разместить свободные деньги на накопительном счете с начислением процентов на ежедневный остаток, что позволит получать доход, а также в любой момент открыть наиболее подходящий вклад.
Автор - Богдан Зварич, управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Мнения аналитиковБанкиФинансыБогдан Зваричставка Банка России
 
 
