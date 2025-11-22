Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ продолжают обстрел территории вблизи Энергодара - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251122/vsu-864825978.html
ВСУ продолжают обстрел территории вблизи Энергодара
ВСУ продолжают обстрел территории вблизи Энергодара - 22.11.2025, ПРАЙМ
ВСУ продолжают обстрел территории вблизи Энергодара
ВСУ продолжают обстрел территории вблизи города Энергодара, на самой Запорожской АЭС все в порядке, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T18:46+0300
2025-11-22T18:46+0300
энергодар
европа
рф
всу
запорожская аэс
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_898495d3eca2000cdb6dd5ab5e6c1918.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. ВСУ продолжают обстрел территории вблизи города Энергодара, на самой Запорожской АЭС все в порядке, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ в субботу нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города-спутника Запорожской АЭС, ранен мужчина. Инфраструктура и жилой сектор не пострадали. "На Запорожской атомной электростанции все в порядке, но территорию вблизи города ВСУ все еще обстреливают", - сказала Яшина агентству. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20251120/zaes-864774417.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859708924_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f8ec517e48f1c7a567f9fad9ba3c367b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, европа, рф, всу, запорожская аэс, общество
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, ВСУ, Запорожская АЭС, Общество
18:46 22.11.2025
 
ВСУ продолжают обстрел территории вблизи Энергодара

Яшина: ВСУ продолжают обстрел территории вблизи Энергодара

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. ВСУ продолжают обстрел территории вблизи города Энергодара, на самой Запорожской АЭС все в порядке, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ в субботу нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города-спутника Запорожской АЭС, ранен мужчина. Инфраструктура и жилой сектор не пострадали.
"На Запорожской атомной электростанции все в порядке, но территорию вблизи города ВСУ все еще обстреливают", - сказала Яшина агентству.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2025
На ЗАЭС оценили работу станции
20 ноября, 23:59
 
ЭнергодарЕВРОПАРФВСУЗапорожская АЭСОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала