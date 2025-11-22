https://1prime.ru/20251122/vsu-864825978.html

ВСУ продолжают обстрел территории вблизи Энергодара

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – ПРАЙМ. ВСУ продолжают обстрел территории вблизи города Энергодара, на самой Запорожской АЭС все в порядке, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ в субботу нанесли комбинированный удар артиллерией и БПЛА по жилому району города-спутника Запорожской АЭС, ранен мужчина. Инфраструктура и жилой сектор не пострадали. "На Запорожской атомной электростанции все в порядке, но территорию вблизи города ВСУ все еще обстреливают", - сказала Яшина агентству. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

