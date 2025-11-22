Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS - 22.11.2025
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS - 22.11.2025, ПРАЙМ
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
Президент Сербии Александр Вучич посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T17:54+0300
2025-11-22T17:54+0300
россия
мировая экономика
сербия
сша
хорватия
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
nis
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/859995712_0:31:2836:1626_1920x0_80_0_0_5c419c58ca750141f42aa8345a61d439.jpg
БЕЛГРАД, 22 ноя – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) по санкциями США, так как продажа компании станет вынужденным и недобровольным шагом. Президент Сербии сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании, вступившие в силу 9 октября, не отразились на гражданах. "Всегда миноритарный акционер имеет право первоочередной покупки, но проблема в том, что здесь речь не идет о добровольной продаже. Нам указывают те (оппоненты властей, бывшее руководство страны – ред.), кто совершил первоочередную продажу, а это было на 100% в сербских руках. Они продали 56,16% русским, а затем и малым акционерам еще 14%, чтобы угодить кое-кому перед выборами. И потом приходят ко мне, и я виноват, что не могу купить нечто, что кто-то другой не хочет продать. А те, кто все это продал, чтобы получить больше голосов на выборах, не виноваты", - заявил Вучич журналистам на открытии выставки Wine vision в субботу. Он уточнил, что американская сторона хочет увидеть договор о продаже российского контрольного пакета третьей стороне и все его детали, прежде чем принять решение о снятии санкций с NIS, а "это невозможно после всего пяти дней переговоров". "Что я должен сказать россиянам, что не могут продать арабам или венграм? Как сказать, что не могут, если нам скорее надо, чтобы продали? Или нам начать недружественный отъем, но я этого не хочу. Этого желают многие в мире. Это последняя опция", - подчеркнул Вучич и добавил, что считает такой вариант развития событий безответственным. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович объявила ранее, что российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии", с января находящейся под санкциями США, которые вступили в силу 9 октября. "Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
сербия
сша
хорватия
россия, мировая экономика, сербия, сша, хорватия, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf
РОССИЯ, Мировая экономика, СЕРБИЯ, США, ХОРВАТИЯ, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, NIS, Газпром, JANAF
17:54 22.11.2025
 
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS

Вучич: Сербия не имеет права первоочередной покупки доли NIS по санкциям США

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 22 ноя – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич посетовал, что его государство не имеет права первоочередной покупки мажоритарной доли российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) по санкциями США, так как продажа компании станет вынужденным и недобровольным шагом.
Президент Сербии сообщил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании, вступившие в силу 9 октября, не отразились на гражданах.
"Всегда миноритарный акционер имеет право первоочередной покупки, но проблема в том, что здесь речь не идет о добровольной продаже. Нам указывают те (оппоненты властей, бывшее руководство страны – ред.), кто совершил первоочередную продажу, а это было на 100% в сербских руках. Они продали 56,16% русским, а затем и малым акционерам еще 14%, чтобы угодить кое-кому перед выборами. И потом приходят ко мне, и я виноват, что не могу купить нечто, что кто-то другой не хочет продать. А те, кто все это продал, чтобы получить больше голосов на выборах, не виноваты", - заявил Вучич журналистам на открытии выставки Wine vision в субботу.
Он уточнил, что американская сторона хочет увидеть договор о продаже российского контрольного пакета третьей стороне и все его детали, прежде чем принять решение о снятии санкций с NIS, а "это невозможно после всего пяти дней переговоров".
"Что я должен сказать россиянам, что не могут продать арабам или венграм? Как сказать, что не могут, если нам скорее надо, чтобы продали? Или нам начать недружественный отъем, но я этого не хочу. Этого желают многие в мире. Это последняя опция", - подчеркнул Вучич и добавил, что считает такой вариант развития событий безответственным.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович объявила ранее, что российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в "Нефтяной индустрии Сербии", с января находящейся под санкциями США, которые вступили в силу 9 октября.
"Нефтяная индустрия Сербии" подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
 
РОССИЯ, Мировая экономика, СЕРБИЯ, США, ХОРВАТИЯ, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, NIS, Газпром, JANAF
 
 
Заголовок открываемого материала