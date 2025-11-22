Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп вспомнил об отношениях с Путиным в контексте конфликта на Украине - 22.11.2025
Трамп вспомнил об отношениях с Путиным в контексте конфликта на Украине
2025-11-22T01:09+0300
2025-11-22T01:40+0300
ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что считал, что конфликт на Украине будет проще завершить из-за его хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным. "Конфликт, который, как я думал, для меня, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал, что, может, это будет быстрее (разрешить, чем остальные конфликты - ред.), но для танго нужно двое", - сказал Трамп журналистам. Трамп многократно заявлял, что урегулировал уже восемь вооруженных конфликтов во всем мире, по его словам, остался один - конфликт на Украине, который, как он ранее не раз отмечал, он думал, что завершить будет проще из-за его хороших отношений с президентом России. Кроме того, еще до своей инаугурации Трамп говорил о том, что сможет завершить конфликт за один день.
01:09 22.11.2025 (обновлено: 01:40 22.11.2025)
 
Трамп вспомнил об отношениях с Путиным в контексте конфликта на Украине

Трамп считал, что конфликт на Украине будет проще завершить из-за его отношений с Путиным

ВАШИНГТОН, 22 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заявил о том, что считал, что конфликт на Украине будет проще завершить из-за его хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным.
"Конфликт, который, как я думал, для меня, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал, что, может, это будет быстрее (разрешить, чем остальные конфликты - ред.), но для танго нужно двое", - сказал Трамп журналистам.
Трамп многократно заявлял, что урегулировал уже восемь вооруженных конфликтов во всем мире, по его словам, остался один - конфликт на Украине, который, как он ранее не раз отмечал, он думал, что завершить будет проще из-за его хороших отношений с президентом России.
Кроме того, еще до своей инаугурации Трамп говорил о том, что сможет завершить конфликт за один день.
 
