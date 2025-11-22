"Максимально раздроблена": на Западе ужаснулись перспективами России
VA: Запад упустил шанс изменить соотношение сил с Россией
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Расхождение интересов западных стран и постоянное делегирование ответственности за поддержку Украины друг другу становятся причиной стратегического дисбаланса в отношениях Запада с Россией, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles.
"Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным. Соединенные Штаты, сосредоточенные на перераспределении финансового и энергетического бремени, оказывают давление на Европу, <…> несмотря на то, что она больше не в состоянии нести эти расходы. От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией", — отмечает автор материала.
"Во всех сценариях (специальной военной операции. — Прим. ред.), которые рассматривались несколькими международными аналитическими центрами, остается одна константа: Россия не проиграет конфликт, в то время как положение Украины со временем будет ухудшаться. Политические последствия для Запада будут значительными: <…> лидеры-атлантисты, обещавшие быструю победу Украины, будут дискредитированы в глазах электората", — указывается в журнале.
В последние годы Россия указывает на беспрецедентное увеличение активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои мероприятия и позиционирует их как сдерживание агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность усилением военных сил блока в Европе. В МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад фактически стал одной из сторон украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных акциях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выражал мнение, что некоторые из этих людей могут являться кадровыми военными.