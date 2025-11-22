https://1prime.ru/20251122/zapad-864814580.html

"Максимально раздроблена": на Западе ужаснулись перспективами России

"Максимально раздроблена": на Западе ужаснулись перспективами России - 22.11.2025, ПРАЙМ

"Максимально раздроблена": на Западе ужаснулись перспективами России

Расхождение интересов западных стран и постоянное делегирование ответственности за поддержку Украины друг другу становятся причиной стратегического дисбаланса в | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T03:50+0300

2025-11-22T03:50+0300

2025-11-22T03:50+0300

мировая экономика

запад

мария захарова

нато

мид

сергей лавров

украина

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83332/97/833329753_0:124:2358:1450_1920x0_80_0_0_abc6fecc041d6a08ac11594ae40d0894.jpg

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Расхождение интересов западных стран и постоянное делегирование ответственности за поддержку Украины друг другу становятся причиной стратегического дисбаланса в отношениях Запада с Россией, сообщает французский журнал Valeurs Actuelles."Запад, далекий от идеи единого альянса вокруг Украины, выглядит максимально раздробленным. Соединенные Штаты, сосредоточенные на перераспределении финансового и энергетического бремени, оказывают давление на Европу, <…> несмотря на то, что она больше не в состоянии нести эти расходы. От Лондона до Парижа заявлений о решимости уже недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада добиться долгосрочных изменений в балансе сил в отношениях с Россией", — отмечает автор материала.Сочетание этих факторов, по мнению журнала, уже предопределило военное поражение Киева и приближает политический кризис для руководства НАТО."Во всех сценариях (специальной военной операции. — Прим. ред.), которые рассматривались несколькими международными аналитическими центрами, остается одна константа: Россия не проиграет конфликт, в то время как положение Украины со временем будет ухудшаться. Политические последствия для Запада будут значительными: <…> лидеры-атлантисты, обещавшие быструю победу Украины, будут дискредитированы в глазах электората", — указывается в журнале.В последние годы Россия указывает на беспрецедентное увеличение активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои мероприятия и позиционирует их как сдерживание агрессии. Москва неоднократно выражала озабоченность усилением военных сил блока в Европе. В МИД заявляли о готовности вести диалог с НАТО на равноправной основе, однако Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад фактически стал одной из сторон украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных акциях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выражал мнение, что некоторые из этих людей могут являться кадровыми военными.

https://1prime.ru/20251121/zapad-864778464.html

https://1prime.ru/20251114/ssha-864525836.html

запад

украина

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, запад, мария захарова, нато, мид, сергей лавров, украина, европа