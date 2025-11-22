https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864813597.html

"Вывезут его на самолете". В США раскрыли планы в отношении Зеленского

"Вывезут его на самолете". В США раскрыли планы в отношении Зеленского - 22.11.2025, ПРАЙМ

"Вывезут его на самолете". В США раскрыли планы в отношении Зеленского

Западные разведывательные службы вполне могут помочь скрыться Владимиру Зеленскому, который оказался в сложнейшей ситуации, такое мнение высказал американский... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T02:37+0300

2025-11-22T02:37+0300

2025-11-22T02:51+0300

владимир зеленский

цру

сша

израиль

европа

набу

энергоатом

дуглас макгрегор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Западные разведывательные службы вполне могут помочь скрыться Владимиру Зеленскому, который оказался в сложнейшей ситуации, такое мнение высказал американский военный эксперт, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Наш друг Зеленский находится на очень шаткой почве, как и его ближайшее окружение. <…> Он оказался между бандеровцами, которые контролируют его, и обществом, которое уже устало от коррупции и того факта, что он даже не законный глава государства. <…> Можно ли ему предоставить какой-то выход? Кто-то из ЦРУ или MИ-6, или оба могут сказать ему: "Игра окончена, тебе нужно уйти". <…> И они вывезут его на самолете, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют", — отметил аналитик.Макгрегор также упомянул, что, согласно его источникам в Европе, Зеленский располагает огромной суммой — "как минимум миллиард долларов наличными".НАБУ 10 ноября запустило обширную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале агентства были выложены фотографии с обыска, на которых видны сумки, набитые пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашена.Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное ведомство провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", сотрудники НАБУ также наведались с обыском к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого украинские СМИ называют "кошельком Зеленского". Депутат утверждает, что бизнесмена поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Агентство установило, что нелегально полученные деньги легализовывались через офис в центре Киева.

https://1prime.ru/20251120/zelenskiy-864764147.html

сша

израиль

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, цру, сша, израиль, европа, набу, энергоатом, дуглас макгрегор