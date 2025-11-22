Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вывезут его на самолете". В США раскрыли планы в отношении Зеленского - 22.11.2025
"Вывезут его на самолете". В США раскрыли планы в отношении Зеленского
"Вывезут его на самолете". В США раскрыли планы в отношении Зеленского - 22.11.2025, ПРАЙМ
"Вывезут его на самолете". В США раскрыли планы в отношении Зеленского
Западные разведывательные службы вполне могут помочь скрыться Владимиру Зеленскому, который оказался в сложнейшей ситуации, такое мнение высказал американский... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T02:37+0300
2025-11-22T02:51+0300
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Западные разведывательные службы вполне могут помочь скрыться Владимиру Зеленскому, который оказался в сложнейшей ситуации, такое мнение высказал американский военный эксперт, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала."Наш друг Зеленский находится на очень шаткой почве, как и его ближайшее окружение. &lt;…&gt; Он оказался между бандеровцами, которые контролируют его, и обществом, которое уже устало от коррупции и того факта, что он даже не законный глава государства. &lt;…&gt; Можно ли ему предоставить какой-то выход? Кто-то из ЦРУ или MИ-6, или оба могут сказать ему: "Игра окончена, тебе нужно уйти". &lt;…&gt; И они вывезут его на самолете, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют", — отметил аналитик.Макгрегор также упомянул, что, согласно его источникам в Европе, Зеленский располагает огромной суммой — "как минимум миллиард долларов наличными".НАБУ 10 ноября запустило обширную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале агентства были выложены фотографии с обыска, на которых видны сумки, набитые пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашена.Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное ведомство провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", сотрудники НАБУ также наведались с обыском к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого украинские СМИ называют "кошельком Зеленского". Депутат утверждает, что бизнесмена поспешно вывезли с Украины.Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Агентство установило, что нелегально полученные деньги легализовывались через офис в центре Киева.
02:37 22.11.2025 (обновлено: 02:51 22.11.2025)
 
"Вывезут его на самолете". В США раскрыли планы в отношении Зеленского

Аналитик Макгрегор: западные службы могут вывезти Зеленского в Израиль

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Западные разведывательные службы вполне могут помочь скрыться Владимиру Зеленскому, который оказался в сложнейшей ситуации, такое мнение высказал американский военный эксперт, экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Наш друг Зеленский находится на очень шаткой почве, как и его ближайшее окружение. <…> Он оказался между бандеровцами, которые контролируют его, и обществом, которое уже устало от коррупции и того факта, что он даже не законный глава государства. <…> Можно ли ему предоставить какой-то выход? Кто-то из ЦРУ или MИ-6, или оба могут сказать ему: "Игра окончена, тебе нужно уйти". <…> И они вывезут его на самолете, куда отправились его два проворовавшихся друга, — в Израиль, откуда его не экстрадируют", — отметил аналитик.
Макгрегор также упомянул, что, согласно его источникам в Европе, Зеленский располагает огромной суммой — "как минимум миллиард долларов наличными".
НАБУ 10 ноября запустило обширную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале агентства были выложены фотографии с обыска, на которых видны сумки, набитые пачками иностранной валюты. Точная сумма пока не разглашена.
Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное ведомство провело обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", сотрудники НАБУ также наведались с обыском к бизнесмену Тимуру Миндичу, которого украинские СМИ называют "кошельком Зеленского". Депутат утверждает, что бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка. Агентство установило, что нелегально полученные деньги легализовывались через офис в центре Киева.
"Сможет организовать". В США раскрыли, что задумал Зеленский против России
