Politico: Жена Зеленского уговаривает мужа оставить политическую карьеру

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Жена Владимира Зеленского считает, что ему стоит завершить свою политическую карьеру, сообщает газеты Politico."Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование. Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания", — говорится в статье.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский упоминал о неподходящем времени для проведения выборов. При этом его президентский срок истек 20 мая прошлого года, но украинские власти утверждают, что он остается законным лидером до избрания нового президента.

