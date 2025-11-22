Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Politico: Жена Зеленского уговаривает мужа оставить политическую карьеру - 22.11.2025
Politico: Жена Зеленского уговаривает мужа оставить политическую карьеру
Politico: Жена Зеленского уговаривает мужа оставить политическую карьеру - 22.11.2025, ПРАЙМ
Politico: Жена Зеленского уговаривает мужа оставить политическую карьеру
Жена Владимира Зеленского считает, что ему стоит завершить свою политическую карьеру, сообщает газеты Politico. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T04:05+0300
2025-11-22T04:05+0300
общество
украина
politico
владимир зеленский
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Жена Владимира Зеленского считает, что ему стоит завершить свою политическую карьеру, сообщает газеты Politico."Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование. Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания", — говорится в статье.Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский упоминал о неподходящем времени для проведения выборов. При этом его президентский срок истек 20 мая прошлого года, но украинские власти утверждают, что он остается законным лидером до избрания нового президента.
украина
общество , украина, politico, владимир зеленский
Общество , УКРАИНА, Politico, Владимир Зеленский, Мировая экономика
04:05 22.11.2025
 
Politico: Жена Зеленского уговаривает мужа оставить политическую карьеру

Politico: Елена Зеленская не хочет продолжения политической карьеры мужа

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Жена Владимира Зеленского считает, что ему стоит завершить свою политическую карьеру, сообщает газеты Politico.
"Поддержка Зеленского настолько низка, а последствия коррупционного кризиса настолько разрушительны, что, по словам анонимных источников, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, намекнули, что он может не баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование. Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания", — говорится в статье.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но их отменили из-за введенного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский упоминал о неподходящем времени для проведения выборов. При этом его президентский срок истек 20 мая прошлого года, но украинские власти утверждают, что он остается законным лидером до избрания нового президента.
 
Общество УКРАИНА Politico Владимир Зеленский
 
 
Заголовок открываемого материала