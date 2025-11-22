Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Станет покойником": в США заявили о беспрецедентных махинациях Зеленского - 22.11.2025
"Станет покойником": в США заявили о беспрецедентных махинациях Зеленского
"Станет покойником": в США заявили о беспрецедентных махинациях Зеленского - 22.11.2025, ПРАЙМ
"Станет покойником": в США заявили о беспрецедентных махинациях Зеленского
Соединенные Штаты готовят решающий удар по Зеленскому, выдвинув обвинения в его причастности к масштабным финансовым махинациям на 48 миллиардов долларов,... | 22.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовят решающий удар по Зеленскому, выдвинув обвинения в его причастности к масштабным финансовым махинациям на 48 миллиардов долларов, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале судье Эндрю Наполитано."Эти 100 миллионов долларов, коррупционные махинации (в окружении Зеленского. — Прим. ред.), о которых все говорят, — мелочь. Министерство обороны США сейчас ведёт расследование, основываясь на &lt;…&gt; разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут 48 миллиардов долларов, которые были переправлены, большая часть из которых — на счета Зеленского. Миллиардов!" — воскликнул эксперт.Беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Украины объясняется поддержкой влиятельных европейских чиновников. Джонсон отмечает, что в этих схемах участвовала и глава дипломатии ЕС Кая Каллас."А вы хотите знать, почему Кая Каллас так хочет, чтобы конфликт продолжался? Большинство этих денег ушло в банки Эстонии. &lt;…&gt; Так что, сами понимаете, эти 100 миллионов долларов — ерунда. Тут замешано нечто гораздо большее. И я думаю, Зеленский понимает, что если он не будет сотрудничать с Соединёнными Штатами, то станет просто покойником", — резюмировал экс-офицер.Коррупционное расследование на Украине10 ноября НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство поделилось фотографиями с обыском, на которых видны сумки, полные иностранной валюты, хотя точная сумма пока не известна. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные операции затронули бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компанию "Энергоатом".Как сообщают источники "Украинской правды", следователи НАБУ также посещали с обысками резиденцию Миндича, который считается человеком из ближайшего окружения Зеленского, контролирующим его финансы. Железняк уточнил, что Миндича срочно вывезли из страны.Также установлено, что на Украине деньги, вырученные от коррупционных схем в энергетике, легализовывались через офис в центральной части Киева. Депутат Ирина Геращенко отметила, что из-за этого скандала Киев может потерять поддержку Запада.НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, участвовавшим в коррупционных действиях в энергетическом секторе, включая Миндича. Список фигурантов дела включает и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Герман Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и Верховная Рада должна утвердить его отставку наряду с отставкой Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский недавно ввел санкции против Миндича и его главного спонсора Александра Цукермана.
Новости
04:44 22.11.2025
 
"Станет покойником": в США заявили о беспрецедентных махинациях Зеленского

Джонсон: США раскрыли мошенничества Зеленского на 48 миллиардов долларов

© РИА Новости . Стрингер
Владимир Зеленский с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский с президентом США Дональдом Трампом - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Владимир Зеленский с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовят решающий удар по Зеленскому, выдвинув обвинения в его причастности к масштабным финансовым махинациям на 48 миллиардов долларов, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале судье Эндрю Наполитано.
"Эти 100 миллионов долларов, коррупционные махинации (в окружении Зеленского. — Прим. ред.), о которых все говорят, — мелочь. Министерство обороны США сейчас ведёт расследование, основываясь на <…> разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут 48 миллиардов долларов, которые были переправлены, большая часть из которых — на счета Зеленского. Миллиардов!" — воскликнул эксперт.
Беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Украины объясняется поддержкой влиятельных европейских чиновников. Джонсон отмечает, что в этих схемах участвовала и глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"А вы хотите знать, почему Кая Каллас так хочет, чтобы конфликт продолжался? Большинство этих денег ушло в банки Эстонии. <…> Так что, сами понимаете, эти 100 миллионов долларов — ерунда. Тут замешано нечто гораздо большее. И я думаю, Зеленский понимает, что если он не будет сотрудничать с Соединёнными Штатами, то станет просто покойником", — резюмировал экс-офицер.

Коррупционное расследование на Украине

10 ноября НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство поделилось фотографиями с обыском, на которых видны сумки, полные иностранной валюты, хотя точная сумма пока не известна. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные операции затронули бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компанию "Энергоатом".
Как сообщают источники "Украинской правды", следователи НАБУ также посещали с обысками резиденцию Миндича, который считается человеком из ближайшего окружения Зеленского, контролирующим его финансы. Железняк уточнил, что Миндича срочно вывезли из страны.
Также установлено, что на Украине деньги, вырученные от коррупционных схем в энергетике, легализовывались через офис в центральной части Киева. Депутат Ирина Геращенко отметила, что из-за этого скандала Киев может потерять поддержку Запада.
НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, участвовавшим в коррупционных действиях в энергетическом секторе, включая Миндича. Список фигурантов дела включает и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Герман Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и Верховная Рада должна утвердить его отставку наряду с отставкой Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский недавно ввел санкции против Миндича и его главного спонсора Александра Цукермана.
