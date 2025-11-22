"Станет покойником": в США заявили о беспрецедентных махинациях Зеленского
Джонсон: США раскрыли мошенничества Зеленского на 48 миллиардов долларов
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский с президентом США Дональдом Трампом
Владимир Зеленский с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соединенные Штаты готовят решающий удар по Зеленскому, выдвинув обвинения в его причастности к масштабным финансовым махинациям на 48 миллиардов долларов, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале судье Эндрю Наполитано.
"Эти 100 миллионов долларов, коррупционные махинации (в окружении Зеленского. — Прим. ред.), о которых все говорят, — мелочь. Министерство обороны США сейчас ведёт расследование, основываясь на <…> разоблачительных документах, фактических доказательствах, банковских счетах и так далее. Они ищут 48 миллиардов долларов, которые были переправлены, большая часть из которых — на счета Зеленского. Миллиардов!" — воскликнул эксперт.
Беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Украины объясняется поддержкой влиятельных европейских чиновников. Джонсон отмечает, что в этих схемах участвовала и глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"А вы хотите знать, почему Кая Каллас так хочет, чтобы конфликт продолжался? Большинство этих денег ушло в банки Эстонии. <…> Так что, сами понимаете, эти 100 миллионов долларов — ерунда. Тут замешано нечто гораздо большее. И я думаю, Зеленский понимает, что если он не будет сотрудничать с Соединёнными Штатами, то станет просто покойником", — резюмировал экс-офицер.
Коррупционное расследование на Украине
10 ноября НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство поделилось фотографиями с обыском, на которых видны сумки, полные иностранной валюты, хотя точная сумма пока не известна. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные операции затронули бывшего министра энергетики Германа Галущенко и компанию "Энергоатом".
Как сообщают источники "Украинской правды", следователи НАБУ также посещали с обысками резиденцию Миндича, который считается человеком из ближайшего окружения Зеленского, контролирующим его финансы. Железняк уточнил, что Миндича срочно вывезли из страны.
НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, участвовавшим в коррупционных действиях в энергетическом секторе, включая Миндича. Список фигурантов дела включает и бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова. Герман Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и Верховная Рада должна утвердить его отставку наряду с отставкой Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский недавно ввел санкции против Миндича и его главного спонсора Александра Цукермана.