https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864816168.html

В США объяснили необычное решение Зеленского

В США объяснили необычное решение Зеленского - 22.11.2025, ПРАЙМ

В США объяснили необычное решение Зеленского

Владимир Зеленский решил разрешить молодым украинцам покидать страну, чтобы устранить возможных оппозиционеров, сообщил американский аналитик Марк Слебода в... | 22.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-22T06:01+0300

2025-11-22T06:01+0300

2025-11-22T06:02+0300

политика

владимир зеленский

украина

германия

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил разрешить молодым украинцам покидать страну, чтобы устранить возможных оппозиционеров, сообщил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала."Как можно протестовать, если любого мужчину в возрасте от 25 лет могут немедленно отправить на фронт? Это крайне ограничивает возможность протестов. Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестантов", — пояснил эксперт.По его мнению, этот ход Зеленского оказался успешным — молодые украинские мужчины устремились в Германию и другие европейские государства, хотя для европейцев было бы гораздо предпочтительнее, чтобы украинская молодежь умирала за их интересы в прокси-войне с Россией.В августе власти Украины дали разрешение на выезд за пределы страны мужчинам от 18 до 22 лет. Вскоре после этого молодые мужчины начали покидать страну в массовом порядке.

https://1prime.ru/20251117/ukraina-864594466.html

украина

германия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, украина, германия, европа