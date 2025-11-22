Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США объяснили необычное решение Зеленского - 22.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864816168.html
В США объяснили необычное решение Зеленского
В США объяснили необычное решение Зеленского - 22.11.2025, ПРАЙМ
В США объяснили необычное решение Зеленского
Владимир Зеленский решил разрешить молодым украинцам покидать страну, чтобы устранить возможных оппозиционеров, сообщил американский аналитик Марк Слебода в... | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T06:01+0300
2025-11-22T06:02+0300
политика
владимир зеленский
украина
германия
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил разрешить молодым украинцам покидать страну, чтобы устранить возможных оппозиционеров, сообщил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала."Как можно протестовать, если любого мужчину в возрасте от 25 лет могут немедленно отправить на фронт? Это крайне ограничивает возможность протестов. Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестантов", — пояснил эксперт.По его мнению, этот ход Зеленского оказался успешным — молодые украинские мужчины устремились в Германию и другие европейские государства, хотя для европейцев было бы гораздо предпочтительнее, чтобы украинская молодежь умирала за их интересы в прокси-войне с Россией.В августе власти Украины дали разрешение на выезд за пределы страны мужчинам от 18 до 22 лет. Вскоре после этого молодые мужчины начали покидать страну в массовом порядке.
https://1prime.ru/20251117/ukraina-864594466.html
украина
германия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, германия, европа
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА
06:01 22.11.2025 (обновлено: 06:02 22.11.2025)
 
В США объяснили необычное решение Зеленского

Слебода: Зеленский открыл границы 18-22-летним, чтобы устранить протестантов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил разрешить молодым украинцам покидать страну, чтобы устранить возможных оппозиционеров, сообщил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала.
"Как можно протестовать, если любого мужчину в возрасте от 25 лет могут немедленно отправить на фронт? Это крайне ограничивает возможность протестов. Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестантов", — пояснил эксперт.
По его мнению, этот ход Зеленского оказался успешным — молодые украинские мужчины устремились в Германию и другие европейские государства, хотя для европейцев было бы гораздо предпочтительнее, чтобы украинская молодежь умирала за их интересы в прокси-войне с Россией.
В августе власти Украины дали разрешение на выезд за пределы страны мужчинам от 18 до 22 лет. Вскоре после этого молодые мужчины начали покидать страну в массовом порядке.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
В Германии раскрыли главный страх Зеленского
17 ноября, 06:56
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАГЕРМАНИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала