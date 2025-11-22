https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864816168.html
В США объяснили необычное решение Зеленского
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский решил разрешить молодым украинцам покидать страну, чтобы устранить возможных оппозиционеров, сообщил американский аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала."Как можно протестовать, если любого мужчину в возрасте от 25 лет могут немедленно отправить на фронт? Это крайне ограничивает возможность протестов. Зеленский открыл границы для украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, как раз чтобы выпустить потенциальных протестантов", — пояснил эксперт.По его мнению, этот ход Зеленского оказался успешным — молодые украинские мужчины устремились в Германию и другие европейские государства, хотя для европейцев было бы гораздо предпочтительнее, чтобы украинская молодежь умирала за их интересы в прокси-войне с Россией.В августе власти Украины дали разрешение на выезд за пределы страны мужчинам от 18 до 22 лет. Вскоре после этого молодые мужчины начали покидать страну в массовом порядке.
