Зеленский и Ермак отписались друг от друга в социальных сетях
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и начальник его канцелярии Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram* после нашумевшего коррупционного скандала, сообщает журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.
"Ермак и Зеленский отписались друг от друга в Инстаграме*. Дальше ждём удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в 3 часа ночи", — написал телеведущий.
Коррупционный скандал на Украине
10 ноября НАБУ инициировало масштабную спецоперацию, направленную на раскрытие коррупции в энергетическом секторе Украины. Бюро опубликовало изображения найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Как информирует депутат Ярослав Железняк, антикоррупционная служба провела обыски у экс-главы министерства энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", следователи НАБУ также навестили Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Железняк также добавил, что глава офиса президента, Андрей Ермак, может фигурировать в расследовании под кодовым именем "Али-Баба".
Украинский политик Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" из-за коррупционного скандала зарегистрировала в Раде обращение с требованием к Зеленскому освободить Ермака от должности главы его офиса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская