Зеленский и Ермак отписались друг от друга в социальных сетях - 22.11.2025
Зеленский и Ермак отписались друг от друга в социальных сетях
Зеленский и Ермак отписались друг от друга в социальных сетях - 22.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский и Ермак отписались друг от друга в социальных сетях
Владимир Зеленский и начальник его канцелярии Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram* после нашумевшего коррупционного скандала, сообщает журналист... | 22.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и начальник его канцелярии Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram* после нашумевшего коррупционного скандала, сообщает журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале."Ермак и Зеленский отписались друг от друга в Инстаграме*. Дальше ждём удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в 3 часа ночи", — написал телеведущий.Коррупционный скандал на Украине 10 ноября НАБУ инициировало масштабную спецоперацию, направленную на раскрытие коррупции в энергетическом секторе Украины. Бюро опубликовало изображения найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.Как информирует депутат Ярослав Железняк, антикоррупционная служба провела обыски у экс-главы министерства энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", следователи НАБУ также навестили Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Железняк также добавил, что глава офиса президента, Андрей Ермак, может фигурировать в расследовании под кодовым именем "Али-Баба".Украинский политик Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" из-за коррупционного скандала зарегистрировала в Раде обращение с требованием к Зеленскому освободить Ермака от должности главы его офиса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
06:59 22.11.2025
 
Зеленский и Ермак отписались друг от друга в социальных сетях

Соловьев: Зеленский и Ермак отписались от страниц друг друга в Instagram

МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский и начальник его канцелярии Андрей Ермак отписались друг от друга в Instagram* после нашумевшего коррупционного скандала, сообщает журналист Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

"Ермак и Зеленский отписались друг от друга в Инстаграме*. Дальше ждём удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в 3 часа ночи", — написал телеведущий.

Коррупционный скандал на Украине

10 ноября НАБУ инициировало масштабную спецоперацию, направленную на раскрытие коррупции в энергетическом секторе Украины. Бюро опубликовало изображения найденных во время обысков сумок, заполненных пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Как информирует депутат Ярослав Железняк, антикоррупционная служба провела обыски у экс-главы министерства энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Согласно информации "Украинской правды", следователи НАБУ также навестили Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. Железняк также добавил, что глава офиса президента, Андрей Ермак, может фигурировать в расследовании под кодовым именем "Али-Баба".
Украинский политик Ирина Геращенко сообщила, что партия "Европейская солидарность" из-за коррупционного скандала зарегистрировала в Раде обращение с требованием к Зеленскому освободить Ермака от должности главы его офиса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
НАБУTelegramInstagramВладимир ЗеленскийУКРАИНАОбщество
 
 
