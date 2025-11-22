https://1prime.ru/20251122/zelenskiy-864820306.html

СМИ рассказали о фатальном приговоре Зеленскому из-за США

СМИ рассказали о фатальном приговоре Зеленскому из-за США

МОСКВА. 22 ноя — ПРАЙМ. Принятие американского плана по урегулированию конфликта на Украине разрушит политическую карьеру Владимира Зеленского, пишет Spectator."Предложенный план, <…>, будет политическим смертельным приговором Зеленскому, если он его примет", — говорится в публикации.План США по урегулированию на УкраинеПортал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план.В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.

