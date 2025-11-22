Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о фатальном приговоре Зеленскому из-за США - 22.11.2025
СМИ рассказали о фатальном приговоре Зеленскому из-за США
СМИ рассказали о фатальном приговоре Зеленскому из-за США - 22.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о фатальном приговоре Зеленскому из-за США
Принятие американского плана по урегулированию конфликта на Украине разрушит политическую карьеру Владимира Зеленского, пишет Spectator. | 22.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-22T11:44+0300
2025-11-22T11:44+0300
мировая экономика
общество
донбасс
сша
украина
владимир зеленский
владимир путин
reuters
упц
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА. 22 ноя — ПРАЙМ. Принятие американского плана по урегулированию конфликта на Украине разрушит политическую карьеру Владимира Зеленского, пишет Spectator."Предложенный план, &lt;…&gt;, будет политическим смертельным приговором Зеленскому, если он его примет", — говорится в публикации.План США по урегулированию на УкраинеПортал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:По информации Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план.В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
донбасс
сша
украина
мировая экономика, общество, донбасс, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, reuters, упц, всу
Мировая экономика, Общество , ДОНБАСС, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Reuters, УПЦ, ВСУ
11:44 22.11.2025
 
СМИ рассказали о фатальном приговоре Зеленскому из-за США

Spectator: подписание плана США разрушит политическую карьеру Зеленского

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА. 22 ноя — ПРАЙМ. Принятие американского плана по урегулированию конфликта на Украине разрушит политическую карьеру Владимира Зеленского, пишет Spectator.

"Предложенный план, <…>, будет политическим смертельным приговором Зеленскому, если он его примет", — говорится в публикации.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
"Нужен психиатр". В Евросоюзе устроили истерику из-за плана США по Украине
11:03

План США по урегулированию на Украине

Портал Axios писал, что Штаты проводят "тайные консультации" с Россией по разработке нового мирного плана, состоящего из 28 пунктов, разделенных на четыре категории: мир, гарантии Украине, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
По данным зарубежных СМИ, он предусматривает:
  • передачу России всей территории Донбасса в обмен на гарантии безопасности от Соединенных Штатов;
  • заморозку значительной части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях;
  • официальное признание Крыма и Донбасса российскими территориями;
  • сокращение американской военной помощи и численности ВСУ;
  • запрет на размещение на Украине иностранных войск;
  • отсутствие у Киева оружия, способного бить вглубь России;
  • установление официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным;
  • снятие санкций.
По информации Reuters, Вашингтон дал понять Зеленскому, что он должен принять план.
В пятницу президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности высказался о мирном плане США по Украине. По его мнению, американская инициатива может быть положена в основу окончательного мирного урегулирования. Глава государства отметил, что у Москвы есть текст плана, но предметно он с ней не обсуждался. Путин добавил, что Россию в целом устраивает положение дел на фронте, которое ведет к достижению целей СВО с помощью оружия. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам и решению проблем мирным путем.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
В США объяснили необычное решение Зеленского
06:01
 
Мировая экономика, Общество, ДОНБАСС, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Reuters, УПЦ, ВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала