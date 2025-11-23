https://1prime.ru/20251123/aeroporty-864832451.html
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме - 23.11.2025, ПРАЙМ
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме
"Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме в условиях снегопада, накрывшего московский регион, сообщили РИА Новости представители аэропортов. | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T00:53+0300
2025-11-23T00:53+0300
2025-11-23T00:53+0300
бизнес
туризм
россия
москва
аэропорт шереметьево
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864832451.jpg?1763848437
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме в условиях снегопада, накрывшего московский регион, сообщили РИА Новости представители аэропортов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. Корреспонденты РИА Новости передавали, что вечером в субботу московский регион накрыл снегопад.
"Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме. Прибывающие и вылетающие рейсы обслуживаются по расписанию, задержек рейсов по погодным условиям не зарегистрировано. Наземными службами аэропорта осуществляется противообледенительная подготовка вылетающих воздушных судов", - рассказал представитель авиагавани.
Аэропорт "Шереметьево" также работает в обычном режиме, сообщил его представитель.
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" продолжают регулярно принимать и выпускать рейсы, при этом по состоянию на 00.35 мск во "Внуково" на вылет задерживаются пять рейсов, а в "Домодедово" - один рейс, следует из данных онлайн-табло аэропортов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, москва, аэропорт шереметьево, аэропорт внуково, аэропорт домодедово
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, аэропорт Шереметьево, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово
Аэропорты "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме
"Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме в условиях снегопада
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "Шереметьево" и "Жуковский" работают в штатном режиме в условиях снегопада, накрывшего московский регион, сообщили РИА Новости представители аэропортов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что в субботу в Москве ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. Корреспонденты РИА Новости передавали, что вечером в субботу московский регион накрыл снегопад.
"Аэропорт "Жуковский" работает в штатном режиме. Прибывающие и вылетающие рейсы обслуживаются по расписанию, задержек рейсов по погодным условиям не зарегистрировано. Наземными службами аэропорта осуществляется противообледенительная подготовка вылетающих воздушных судов", - рассказал представитель авиагавани.
Аэропорт "Шереметьево" также работает в обычном режиме, сообщил его представитель.
Аэропорты "Внуково" и "Домодедово" продолжают регулярно принимать и выпускать рейсы, при этом по состоянию на 00.35 мск во "Внуково" на вылет задерживаются пять рейсов, а в "Домодедово" - один рейс, следует из данных онлайн-табло аэропортов.