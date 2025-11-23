Генсек AfCFTA оценил декларацию саммита G20

https://1prime.ru/20251123/afcfta-864832893.html

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Африканские страны удовлетворены принятой в Йоханнесбурге декларацией саммита лидеров G20, в ней подчеркнута важность основанной на правилах торговли, заявил РИА Новости генеральный секретарь Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) Вамкеле Мене. "Декларация важна, так как в ней подчеркнута важность многосторонней торговли, а также основанной на правилах торговой системы, которую необходимо защитить. В этом аспекте у нас очень хорошая декларация", - заявил Мене на полях саммита лидеров "Большой двадцатки". Лидеры в декларации саммита призвали к реформе Всемирной торговой организации, чтобы она могла эффективнее удовлетворять потребности государств-членов, а региональные объединения, в том числе AfCFTA, являются ключом к экономическому росту. Африканская континентальная зона свободной торговли является вторым в мире после ВТО торговым объединением, включающим 54 страны с населением порядка 1,3 миллиарда человек. Саммит проходит в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.

