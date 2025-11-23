https://1prime.ru/20251123/begstvo-864846869.html

"Может так поступить". В США высказались о возможном бегстве Зеленского

"Может так поступить". В США высказались о возможном бегстве Зеленского - 23.11.2025, ПРАЙМ

"Может так поступить". В США высказались о возможном бегстве Зеленского

Владимир Зеленский может покинуть Украину так же, как это уже сделали двое его приближенных, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T23:05+0300

2025-11-23T23:05+0300

2025-11-23T23:05+0300

в мире

украина

запад

киев

владимир зеленский

набу

энергоатом

дуглас макгрегор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может покинуть Украину так же, как это уже сделали двое его приближенных, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Запомните: большая часть денег украдена. Есть причины, почему на банковских счетах Зеленского свыше миллиарда долларов. Двое его приближенных уже сбежали из страны <...>. Я уверен, что Зеленский может поступить так же", — сказал Макгрегор.Он уточнил, что, по его оценке, как минимум половина финансовой помощи Украине была растрачена и оказалась на черном рынке или на частных счетах. Макгрегор подчеркнул, что коррупция глубоко проникла и в украинские вооруженные силы.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению схем хищения в украинской энергетике. Агентство обнародовало фотографии сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых в ходе обысков. Точная сумма пока не раскрывается.По словам депутата Ярослава Железняка, следственные действия прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Украинская правда сообщила, что НАБУ также провело обыск у бизнесмена Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича заранее вывезли из страны.Следствие установило, что средства, полученные в ходе коррупционных операций, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что из-за ситуации Киев рискует потерять поддержку Запада.НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной организации, действовавшей в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле фигурирует и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности, а Верховная рада должна утвердить его увольнение, а также освобождение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

https://1prime.ru/20251123/plan-864846721.html

https://1prime.ru/20251123/peregovory-864846137.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, украина, запад, киев, владимир зеленский, набу, энергоатом, дуглас макгрегор