"Может так поступить". В США высказались о возможном бегстве Зеленского - 23.11.2025
"Может так поступить". В США высказались о возможном бегстве Зеленского
"Может так поступить". В США высказались о возможном бегстве Зеленского - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Может так поступить". В США высказались о возможном бегстве Зеленского
Владимир Зеленский может покинуть Украину так же, как это уже сделали двое его приближенных, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T23:05+0300
2025-11-23T23:05+0300
в мире
украина
запад
киев
владимир зеленский
набу
энергоатом
дуглас макгрегор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может покинуть Украину так же, как это уже сделали двое его приближенных, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive."Запомните: большая часть денег украдена. Есть причины, почему на банковских счетах Зеленского свыше миллиарда долларов. Двое его приближенных уже сбежали из страны &lt;...&gt;. Я уверен, что Зеленский может поступить так же", — сказал Макгрегор.Он уточнил, что, по его оценке, как минимум половина финансовой помощи Украине была растрачена и оказалась на черном рынке или на частных счетах. Макгрегор подчеркнул, что коррупция глубоко проникла и в украинские вооруженные силы.Коррупционный скандал на УкраинеНАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению схем хищения в украинской энергетике. Агентство обнародовало фотографии сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых в ходе обысков. Точная сумма пока не раскрывается.По словам депутата Ярослава Железняка, следственные действия прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Украинская правда сообщила, что НАБУ также провело обыск у бизнесмена Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича заранее вывезли из страны.Следствие установило, что средства, полученные в ходе коррупционных операций, отмывались через офис в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что из-за ситуации Киев рискует потерять поддержку Запада.НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной организации, действовавшей в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле фигурирует и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности, а Верховная рада должна утвердить его увольнение, а также освобождение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
украина
запад
киев
в мире, украина, запад, киев, владимир зеленский, набу, энергоатом, дуглас макгрегор
В мире, УКРАИНА, ЗАПАД, Киев, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом, Дуглас Макгрегор
23:05 23.11.2025
 
"Может так поступить". В США высказались о возможном бегстве Зеленского

Макгрегор: Зеленский способен уехать вслед за своими ближайшими сторонниками

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский может покинуть Украину так же, как это уже сделали двое его приближенных, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Запомните: большая часть денег украдена. Есть причины, почему на банковских счетах Зеленского свыше миллиарда долларов. Двое его приближенных уже сбежали из страны <...>. Я уверен, что Зеленский может поступить так же", — сказал Макгрегор.
Он уточнил, что, по его оценке, как минимум половина финансовой помощи Украине была растрачена и оказалась на черном рынке или на частных счетах. Макгрегор подчеркнул, что коррупция глубоко проникла и в украинские вооруженные силы.

Коррупционный скандал на Украине

НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению схем хищения в украинской энергетике. Агентство обнародовало фотографии сумок, заполненных иностранной валютой, изъятых в ходе обысков. Точная сумма пока не раскрывается.
По словам депутата Ярослава Железняка, следственные действия прошли у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Украинская правда сообщила, что НАБУ также провело обыск у бизнесмена Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк отметил, что Миндича заранее вывезли из страны.
Следствие установило, что средства, полученные в ходе коррупционных операций, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что из-за ситуации Киев рискует потерять поддержку Запада.
НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной организации, действовавшей в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле фигурирует и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности, а Верховная рада должна утвердить его увольнение, а также освобождение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. На прошлой неделе Зеленский ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
В миреУКРАИНАЗАПАДКиевВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатомДуглас Макгрегор
 
 
