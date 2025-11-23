Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
С покупателей машин Блиновских просят взыскать восемь миллионов рублей - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/blinovskaja-864836875.html
С покупателей машин Блиновских просят взыскать восемь миллионов рублей
С покупателей машин Блиновских просят взыскать восемь миллионов рублей - 23.11.2025, ПРАЙМ
С покупателей машин Блиновских просят взыскать восемь миллионов рублей
Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд в Москве признать незаконными сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T07:34+0300
2025-11-23T07:51+0300
бизнес
финансы
россия
москва
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864836875.jpg?1763873464
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд в Москве признать незаконными сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7 и взыскать с покупателей авто их стоимость - в общей сложности почти 8 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По мнению Ознобихиной, автомобиль Jeep Wrangler был приобретен за счет средств "королевы марафонов" и оформлен на Алексея Блиновского, который впоследствии продал его. Управляющий требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с покупателя 4 миллионов рублей в конкурсную массу Блиновской. Ознобихина также просит признать недействительной сделкой договор купли-продажи от 16 октября 2022 года, "заключенный за счет имущества Блиновской Е.О. ее поверенным по договору поручения… ООО "Норма Авто" и Бражник А. А.", и также применить последствия этой сделки, а именно "вернуть в конкурсную массу Блиновской Е. О. действительную стоимость автомобиля AUDI Q7… по состоянию на 16.10.2022 г. в размере 3 950 000 рублей". Эти заявления к рассмотрению пока не приняты. Суд в настоящее время рассматривает заявление Ознобихиной, в котором она просит признать незаконной продажу Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею ранее за 600 тысяч рублей якобы ради госномера с цифрами "001". Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению, поданному в мае 2024 года, и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, москва, мосгорсуд
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Мосгорсуд
07:34 23.11.2025 (обновлено: 07:51 23.11.2025)
 
С покупателей машин Блиновских просят взыскать восемь миллионов рублей

Финуправляющая просит суд взыскать с покупателей машин Блиновских восемь миллионов рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Финансовый управляющий Елены Блиновской Мария Ознобихина просит суд в Москве признать незаконными сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7 и взыскать с покупателей авто их стоимость - в общей сложности почти 8 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По мнению Ознобихиной, автомобиль Jeep Wrangler был приобретен за счет средств "королевы марафонов" и оформлен на Алексея Блиновского, который впоследствии продал его. Управляющий требует применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с покупателя 4 миллионов рублей в конкурсную массу Блиновской.
Ознобихина также просит признать недействительной сделкой договор купли-продажи от 16 октября 2022 года, "заключенный за счет имущества Блиновской Е.О. ее поверенным по договору поручения… ООО "Норма Авто" и Бражник А. А.", и также применить последствия этой сделки, а именно "вернуть в конкурсную массу Блиновской Е. О. действительную стоимость автомобиля AUDI Q7… по состоянию на 16.10.2022 г. в размере 3 950 000 рублей".
Эти заявления к рассмотрению пока не приняты. Суд в настоящее время рассматривает заявление Ознобихиной, в котором она просит признать незаконной продажу Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею ранее за 600 тысяч рублей якобы ради госномера с цифрами "001".
Блиновская была задержана в апреле 2023 года. Сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению, поданному в мае 2024 года, и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей. В октябре Мосгорсуд снизил срок до 4,5 года.
 
БизнесФинансыРОССИЯМОСКВАМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала