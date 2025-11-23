Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Болгарии назвали создание новой военной базы НАТО унижением - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251123/bolgarija-864837389.html
В Болгарии назвали создание новой военной базы НАТО унижением
В Болгарии назвали создание новой военной базы НАТО унижением - 23.11.2025, ПРАЙМ
В Болгарии назвали создание новой военной базы НАТО унижением
Планы создания новой военной базы НАТО в Болгарии унизительны для страны, общество против углубляющейся военной интеграции с альянсом, заявил РИА Новости... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T07:52+0300
2025-11-23T07:52+0300
экономика
мировая экономика
россия
болгария
рф
европа
нато
ес
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864837389.jpg?1763873565
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Планы создания новой военной базы НАТО в Болгарии унизительны для страны, общество против углубляющейся военной интеграции с альянсом, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков. В конце сентября посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей в стране базы альянса. "Наши власти демонстрируют полную бесхарактерность и отсутствие лидерских качеств. Создание очередной базы НАТО в Болгарии - очередное унижение. Более чем очевидно, что общество против углубляющейся интеграции с этим военным альянсом", - сказал собеседник агентства. Как отметил Петков, болгарские власти не проводят референдумы по вопросу создания базы НАТО или по поводу вступления страны в еврозону, поскольку результат будет "слишком очевиден". При этом выразил уверенность, что углубление связей с НАТО обернется полномасштабной милитаризацией, чего не могут не понимать болгарские власти. "Даже во времена Варшавского договора не было ничего похожего. Это предложение (о создании базы - ред.) здесь не возымеет успеха", - резюмировал он. Болгария является членом ЕС с 2007 года и НАТО с 2004 года. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
болгария
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, болгария, рф, европа, нато, ес, мид рф
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, БОЛГАРИЯ, РФ, ЕВРОПА, НАТО, ЕС, МИД РФ
07:52 23.11.2025
 
В Болгарии назвали создание новой военной базы НАТО унижением

Депутат Петков назвал создание новой базы НАТО в Болгарии унижением для страны

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Планы создания новой военной базы НАТО в Болгарии унизительны для страны, общество против углубляющейся военной интеграции с альянсом, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
В конце сентября посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей в стране базы альянса.
"Наши власти демонстрируют полную бесхарактерность и отсутствие лидерских качеств. Создание очередной базы НАТО в Болгарии - очередное унижение. Более чем очевидно, что общество против углубляющейся интеграции с этим военным альянсом", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Петков, болгарские власти не проводят референдумы по вопросу создания базы НАТО или по поводу вступления страны в еврозону, поскольку результат будет "слишком очевиден". При этом выразил уверенность, что углубление связей с НАТО обернется полномасштабной милитаризацией, чего не могут не понимать болгарские власти.
"Даже во времена Варшавского договора не было ничего похожего. Это предложение (о создании базы - ред.) здесь не возымеет успеха", - резюмировал он.
Болгария является членом ЕС с 2007 года и НАТО с 2004 года. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯБОЛГАРИЯРФЕВРОПАНАТОЕСМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала