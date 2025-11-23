https://1prime.ru/20251123/bolgarija-864837389.html
В Болгарии назвали создание новой военной базы НАТО унижением
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Планы создания новой военной базы НАТО в Болгарии унизительны для страны, общество против углубляющейся военной интеграции с альянсом, заявил РИА Новости депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Иван Петков.
В конце сентября посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила, что НАТО планирует в Болгарии строительство крупнейшей в стране базы альянса.
"Наши власти демонстрируют полную бесхарактерность и отсутствие лидерских качеств. Создание очередной базы НАТО в Болгарии - очередное унижение. Более чем очевидно, что общество против углубляющейся интеграции с этим военным альянсом", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Петков, болгарские власти не проводят референдумы по вопросу создания базы НАТО или по поводу вступления страны в еврозону, поскольку результат будет "слишком очевиден". При этом выразил уверенность, что углубление связей с НАТО обернется полномасштабной милитаризацией, чего не могут не понимать болгарские власти.
"Даже во времена Варшавского договора не было ничего похожего. Это предложение (о создании базы - ред.) здесь не возымеет успеха", - резюмировал он.
Болгария является членом ЕС с 2007 года и НАТО с 2004 года. Она полностью присоединилась к 19 пакетам санкций ЕС против России.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что Российская Федерация остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
