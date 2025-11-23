Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, следует из пресс-релиза правительства страны. "Новая стратегия по критических минералам устанавливает цель по удовлетворению 10% потребностей Великобритании в минералах путем производства внутри страны и 20% - путем переработки к 2035 году", - говорится в публикации. Отмечается, что на реализацию этой инициативы будет потрачено до 50 миллионов фунтов стерлингов (около 65 миллионов долларов). По оценке британских властей, спрос на медь внутри страны, как ожидается, почти удвоится к 2035 году, а на литий - увеличится в 12 раз. В рамках новой стратегии Британия будет стремиться произвести по меньшей мере 50 тысяч тонн лития внутри страны в следующем десятилетии. Британское правительство установило цель по получению не более чем 60% от конкретного критического минерала из какой-либо одной отдельно взятой страны. В настоящее время, согласно пресс-релизу, Британия производит только 6% необходимых ей критических минералов внутри страны.
04:45 23.11.2025
 
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, следует из пресс-релиза правительства страны.
"Новая стратегия по критических минералам устанавливает цель по удовлетворению 10% потребностей Великобритании в минералах путем производства внутри страны и 20% - путем переработки к 2035 году", - говорится в публикации.
Отмечается, что на реализацию этой инициативы будет потрачено до 50 миллионов фунтов стерлингов (около 65 миллионов долларов).
По оценке британских властей, спрос на медь внутри страны, как ожидается, почти удвоится к 2035 году, а на литий - увеличится в 12 раз. В рамках новой стратегии Британия будет стремиться произвести по меньшей мере 50 тысяч тонн лития внутри страны в следующем десятилетии.
Британское правительство установило цель по получению не более чем 60% от конкретного критического минерала из какой-либо одной отдельно взятой страны.
В настоящее время, согласно пресс-релизу, Британия производит только 6% необходимых ей критических минералов внутри страны.
 
