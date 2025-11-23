https://1prime.ru/20251123/britanija-864833798.html
Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов
Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов - 23.11.2025, ПРАЙМ
Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов
Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, следует из пресс-релиза правительства страны. | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T04:45+0300
2025-11-23T04:45+0300
2025-11-23T04:45+0300
экономика
мировая экономика
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864833798.jpg?1763862342
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, следует из пресс-релиза правительства страны.
"Новая стратегия по критических минералам устанавливает цель по удовлетворению 10% потребностей Великобритании в минералах путем производства внутри страны и 20% - путем переработки к 2035 году", - говорится в публикации.
Отмечается, что на реализацию этой инициативы будет потрачено до 50 миллионов фунтов стерлингов (около 65 миллионов долларов).
По оценке британских властей, спрос на медь внутри страны, как ожидается, почти удвоится к 2035 году, а на литий - увеличится в 12 раз. В рамках новой стратегии Британия будет стремиться произвести по меньшей мере 50 тысяч тонн лития внутри страны в следующем десятилетии.
Британское правительство установило цель по получению не более чем 60% от конкретного критического минерала из какой-либо одной отдельно взятой страны.
В настоящее время, согласно пресс-релизу, Британия производит только 6% необходимых ей критических минералов внутри страны.
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, великобритания
Экономика, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов
Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Британия планирует нарастить собственное производство критических минералов к 2035 году, следует из пресс-релиза правительства страны.
"Новая стратегия по критических минералам устанавливает цель по удовлетворению 10% потребностей Великобритании в минералах путем производства внутри страны и 20% - путем переработки к 2035 году", - говорится в публикации.
Отмечается, что на реализацию этой инициативы будет потрачено до 50 миллионов фунтов стерлингов (около 65 миллионов долларов).
По оценке британских властей, спрос на медь внутри страны, как ожидается, почти удвоится к 2035 году, а на литий - увеличится в 12 раз. В рамках новой стратегии Британия будет стремиться произвести по меньшей мере 50 тысяч тонн лития внутри страны в следующем десятилетии.
Британское правительство установило цель по получению не более чем 60% от конкретного критического минерала из какой-либо одной отдельно взятой страны.
В настоящее время, согласно пресс-релизу, Британия производит только 6% необходимых ей критических минералов внутри страны.