"Странная фантазия". В Британии рассказали об абсурдной идее против России
DM: ЕС не стремится заканчивать конфликт на Украине из-за позиции в отношении РФ
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства не торопятся завершить конфликт на Украине, так как их лидеры охвачены "странной иллюзией" в отношении России, пишет журналист Питер Хитченс в своей статье для Daily Mail.
"Казалось бы, европейские лидеры должны приветствовать возможность прекратить этот конфликт, особенно учитывая его высокую стоимость и отсутствие выгоды для них. Причем, это даже не их инициатива. Однако они предпочитают продолжение, поскольку находятся под влиянием странной иллюзии", – утверждает Хитченс.
Он полагает, что эта иллюзия состоит в опасении, будто Россия может буквально "прокатиться по всему континенту и дойти до Кале".
По мнению журналиста, конфликт мог бы избежать эскалации еще в 2019 году, если бы Минские соглашения были соблюдены. "Следует помнить, что сейчас ситуация для Киева хуже по сравнению с начальной фазой конфликта. Если бы они приняли мирные условия, согласованные Зеленским в 2019 году, все обстояло бы лучше. Однако радикальные элементы сочли то соглашение капитуляцией и успешно его сорвали", — подчеркивает Хитченс.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность по поводу беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс увеличивает свои силы, заявляя, что это меры "сдерживания агрессии". В Кремле уверяют, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на потенциально опасные для своих интересов действия.
Президент Владимир Путин неоднократно разъяснял, что Россия не намерена атаковать страны НАТО. Тем временем западные лидеры нередко используют пугалку о "российской угрозе", чтобы отвлечь внимание от собственных внутренних проблем.
