Украинские чиновники признали, что в стране возможен рост коррупции

ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Украинские чиновники признали в разговоре с американскими аудиторами, что масштабные международные средства, направленные на восстановление страны, могут повлечь еще больший рост коррупции на Украине, выяснило РИА Новости, изучив данные отчета счетной палаты США (GAO). "Представители правительства Украины, гражданского общества и донорских структур сообщили нам, что поступающие в страну средства на восстановление приведут к росту коррупции из-за увеличения числа закупок и других возможностей для незаконного обогащения", - говорится в документах. По данным GAO, США с 2022 по 2024 год выделили на восстановление Украины свыше 56 миллиардов долларов, а общий объем международных кредитов и грантов на эти цели к декабрю 2024 года превысил 130 миллиардов долларов. В отчете, охватывающем период с 2022 по 2024 год, говорится, что из-за множества системных проблем и пробелов в законах Украина до сих пор не может обеспечить надежный контроль за расходованием средств и предотвратить коррупцию. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины признало, что в государственных закупках продолжаются случаи завышения цен. По данным Transparency International Ukraine, даже новый закон, требующий раскрывать стоимость материалов на платформе Prozorro, не решил проблему: цены в контрактах нередко меняются уже после их заключения, что оставляет широкие возможности для манипуляций и хищений. Кроме того, счетная палата Украины сообщила американским аудиторам о росте числа прямых контрактов, которые заключаются без конкурсов. Такие сделки допускаются во время военного положения "в случае чрезвычайной необходимости", но, как отметили аудиторы, со временем перечень таких случаев расширился, что создало условия для злоупотреблений. Следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сообщили, что не могут самостоятельно прослушивать подозреваемых - это право принадлежит только СБУ. По словам авторов документа, из-за этого расследования затягиваются, а подозреваемые могут заранее узнавать о следственных действиях. GAO уточнило, что его эксперты изучили документы госдепартамента США и других ведомств, встретились с украинскими чиновниками и донорами, а также провели проверку в Киеве. В заключение авторы отчета отметили, что высокий уровень коррупционных рисков мешает госдепу точно оценить, насколько эффективна американская помощь и каковы ее реальные затраты.
