Жители Республики Сербской БиГ выберут между Западом и Москвой

Жители Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в воскресенье сделают выбор между кандидатами в президенты вместо многолетнего лидера боснийских сербов

2025-11-23T00:20+0300

2025-11-23T00:20+0300

2025-11-23T00:25+0300

экономика

общество

мировая экономика

республика сербская

рф

босния и герцеговина

милорад додик

сергей шойгу

ес

цик

БЕЛГРАД, 23 ноя - ПРАЙМ. Жители Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) в воскресенье сделают выбор между кандидатами в президенты вместо многолетнего лидера боснийских сербов Милорада Додика и между продолжением его курса на сотрудничество с Белградом и Москвой или сближением с властями БиГ в Сараево и Западом. Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" (СНСД) Милорад Додик ранее призвал сограждан участвовать в выборах президента 23 ноября и поддержать кандидатуру бывшего главы МВД Синиши Карана. Уход с поста и участие в волеизъявлении стали для Додика вынужденным шагом, в начале августа ЦИК БиГ приняла решение об отзыве мандата у президента РС и назначила досрочные выборы. В субботу Додик заявил в телеэфире, что предложил Карана, потому что тот его соратник и обеспечит преемственность политики. Суд БиГ в Сараево в феврале признал Додика виновным в несоблюдении решений неутвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Позднее суд одобрил запрос Додика о замене отбывания одного года тюремного заключения по приговору денежным штрафом. На период между отзывом мандата и выборами парламент РС БиГ утвердил кандидатуру советницы президента Милорада Додика - Аны Тришич-Бабич - на должность временно исполняющей обязанности президента. ПОЗИЦИИ КАНДИДАТОВ Всего на пост президента РС БиГ претендуют шесть кандидатов, основная борьба ожидается между Синишей Караном от правящего Союза независимых социал-демократов (СНСД) и Бранко Бланушей из оппозиционной Сербской демократической партии (СДС). Министр научно-технологического развития и высшего образования РС Синиша Каран ранее заявил РИА Новости, что ожидает укрепления связей с РФ во всех сферах, и добавил, что отношения Республики Сербской с Россией традиционно добрые и дружеские, а их теплоту и глубину сложно описать. По его словам, причины нынешнего вооруженного конфликта на Украине и событий в БиГ в 1992-1995 годах похожи, речь идет о навязывании народу чужой воли, попытке отнять у него права на идентичность, церковь, язык. Он отметил, что заявления политиков ЕС о возможном вооруженном конфликте с Россией являются плохой тенденцией, которая может коснуться и Балканского региона. Оппозиционная СДС стала крупнейшей из немногих партий в Республике Сербской, которые открыто поддержали проведение досрочных выборов президента. Последовательные оппоненты правящей СНСД Додика вместе с Партией демократического прогресса (ПДП) мэра Баня-Луки Драшко Станивуковича и движением "За правосудие и порядок" Небойши Вуксановича поддерживают отношения с бошняцкими (славянско-мусульманскими) политиками в Сараево и неутвержденным в СБ ООН "высоким представителем" в БиГ Кристианом Шмидтом. Кандидат СДС Блануша кампанию построил на обвинениях в коррупции в адрес Додика и правящей СНСД, по его словам, главная задача и национальный интерес Республики Сербской - "догнать Сербию на пути в ЕС, чтобы река Дрина не стала границей между Евросоюзом и нами". При этом он в интервью словенскому изданию Delo подчеркнул, что, пока Сербия не вступает в НАТО, и РС БиГ там "нечего искать", а если бы этот вопрос стал актуальным, то его решали бы на референдуме. Остальные четверо кандидатов - Драган Джоканович из "Союза за новую политику", Никола Лазаревич из "Экологической партии (Республики) Сербской" и два независимых кандидата - Игор Гашевич и Славко Драгичевич. Выборы в Республике Сербской проводит Центральная избирательная комиссия БиГ, правом голоса обладают 1 264 364 избирателей из них 20,6 голосуют по почте, 258 - в диппредставительствах Вене, Берлине, Белграде и генконсульстве в Мюнхене, остальные на 2 211 участках в РС БиГ и еще 4,7 тысячи избирателей - на дому. Голосование проходит в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 19.00 (21.00 мск). ЦИК аккредитовал 639 наблюдателей от НКО, политических партий и международных организаций. ПОЗИЦИЯ РОССИИ Посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов заявил в интервью РИА Новости, что Россия не ожидает кардинального изменения отношений с РС БиГ при любом исходе досрочных президентских выборов. Он отметил, что Россия исходит из того, что выборы в Республике Сербской пройдут честно и свободно, а после выборов Баня-Лука продолжит курс на развитие всесторонних связей с Москвой и добавил, что Россия и Республика Сербская БиГ будут развивать отношения в том числе в рамках рабочей группы в составе российско-боснийско-герцеговинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. По словам главы российского диппредставительства, непосредственной причиной выборов в РС БиГ стали решения нелегитимного "высокого представителя" Кристиана Шмидта, а "единственный выход Боснии и Герцеговины из затяжного кризиса лежит в прекращении внешнего протектората над страной", осуществляемого офисом "высокого представителя". В сентябре секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на встрече с тогдашним президентом Республики Сербской БиГ Милорадом Додиком заявил, что кризис в стране стал следствием действий западников по разрушению баланса интересов государствообразующих народов. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (славян-мусульман).

2025

