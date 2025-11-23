https://1prime.ru/20251123/erdogan-864842986.html
Эрдоган назвал темы возможного телефонного разговора с Путиным
2025-11-23T15:44+0300
2025-11-23T15:44+0300
2025-11-23T15:55+0300
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет попросить российского лидера Владимира Путина возобновить работу "зернового коридора" и обсудить завершение конфликта на Украине. "Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора", и что мы можем сделать для завершения этого конфликта", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита в G20 в ЮАР.По его словам, инициативы по созданию зернового коридора были направлены на то, чтобы открыть путь к миру."Мы хотели, чтобы через этот коридор можно было добраться как до Европы, так и до Африки. К сожалению, нам удалось достичь этого только до определенной степени, но затем процесс не продолжился", -сказал Эрдоган.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Инициатива была составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.Россия в июле 2023 года вышла из инициативы. Российские власти не раз отмечали, что киевский режим использовал сделку для совершения под прикрытием гуманитарного коридора атак и провокаций против российских судов и объектов береговой инфраструктуры. Кроме того, не были выполнены обещания о нормализации доступа российских сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.
