https://1prime.ru/20251123/glava-864835600.html

Глава РСТ назвал регионы, на которые растет спрос со стороны туристов

Глава РСТ назвал регионы, на которые растет спрос со стороны туристов - 23.11.2025, ПРАЙМ

Глава РСТ назвал регионы, на которые растет спрос со стороны туристов

Дагестан, Калининград, Бурятия, Алтай, Мурманск и Дальний Восток занимают лидирующие позиции среди внутренних направлений по России, на которые активно растет... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T06:55+0300

2025-11-23T06:55+0300

2025-11-23T06:55+0300

бизнес

россия

экономика

дагестан

калининград

бурятия

российский союз туриндустрии

рст

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864835600.jpg?1763870125

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Дагестан, Калининград, Бурятия, Алтай, Мурманск и Дальний Восток занимают лидирующие позиции среди внутренних направлений по России, на которые активно растет спрос со стороны туристов - они постоянно привлекают новую аудиторию, заявил РИА Новости глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Касаемо тех регионов, которые имеют наибольшую динамику - они тоже на слуху. Это регионы, которые сумели создать такой образ новых туристических территорий и завоевать сердца наших туристов. На первом месте я бы поставил Дагестан, ну и в целом Северный Кавказ. Дагестан среди них прямо явно выделяется, он растет каждый год, прибавляет, прибавляет, очень так умело держит аудиторию, постоянно привлекает новую аудиторию", - сказал Уманский. На втором месте по динамике глава РСТ назвал Мурманскую область, которая привлекает туристов северным сиянием. Также в число активно растущих регионов вошли Калининград, Алтай, Бурятия - туда россияне отправляются, чтобы отдохнуть на Байкале. "Хочется назвать еще Дальний Восток, безусловно, тоже очень большой рывок они совершают", - добавил Уманский. Лидеры по объему турпотока при этом остаются неизменными и определяются объемом номерного фонда, объяснил он. "У нас есть такие данные, что 50% номерного фонда в стране сосредоточены в Южном федеральном округе, Московской и Санкт-Петербургской агломерации. Поэтому никакие регионы, кроме Краснодарского края, условно Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга не могут стать лидерами, потому что просто нигде в других местах столько номерного фонда нет", - сказал глава РСТ.

дагестан

калининград

бурятия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, дагестан, калининград, бурятия, российский союз туриндустрии, рст