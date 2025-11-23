https://1prime.ru/20251123/granitsa-864845573.html

"Выйдет из-под контроля". На Западе оценили ситуацию на границе с Россией

"Выйдет из-под контроля". На Западе оценили ситуацию на границе с Россией - 23.11.2025, ПРАЙМ

"Выйдет из-под контроля". На Западе оценили ситуацию на границе с Россией

Россия не питает враждебных намерений в отношении НАТО, а опасения стран Балтии и Польши являются необоснованными, заявил Жак Сапир, экономист и специалист в... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T21:33+0300

2025-11-23T21:33+0300

2025-11-23T22:12+0300

запад

балтия

польша

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852978978_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_047edb56ba1b98a45874ea3f910e39d5.jpg

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия не питает враждебных намерений в отношении НАТО, а опасения стран Балтии и Польши являются необоснованными, заявил Жак Сапир, экономист и специалист в области международных отношений, в интервью Hungarian Conservative. "Пока что нет рисков, что ситуация в Прибалтике выйдет из-под контроля. Остается одна проблема: увеличит ли НАТО свое присутствие", — считает Сапир.Сапир считает, что Россия, продемонстрировав успехи в зоне специальной военной операции, дала Североатлантическому альянсу понять, что она готова ответить на потенциальные провокации со стороны НАТО. "Они (Россия — прим. ред.) выслали НАТО сигнал: вы отнюдь не так сильны, мы с вами совладаем, так что даже не пытайтесь", — считает Сапир.В последние годы Москва неоднократно выражала свое беспокойство в связи с активной деятельностью НАТО у западных границ. Альянс увеличивает военное присутствие, называя это мерой "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает никому, но будет внимательно следить за действиями, которые могут представлять угрозу ее интересам. Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Тем не менее западные лидеры продолжают нагнетать страх среди собственного населения перед мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20251123/voyna-864844203.html

https://1prime.ru/20251123/tramp-864844536.html

https://1prime.ru/20251122/rossiya-864830473.html

запад

балтия

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, балтия, польша, владимир путин, нато