"Выйдет из-под контроля". На Западе оценили ситуацию на границе с Россией
2025-11-23T21:33+0300
2025-11-23T22:12+0300
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия не питает враждебных намерений в отношении НАТО, а опасения стран Балтии и Польши являются необоснованными, заявил Жак Сапир, экономист и специалист в области международных отношений, в интервью Hungarian Conservative. "Пока что нет рисков, что ситуация в Прибалтике выйдет из-под контроля. Остается одна проблема: увеличит ли НАТО свое присутствие", — считает Сапир.Сапир считает, что Россия, продемонстрировав успехи в зоне специальной военной операции, дала Североатлантическому альянсу понять, что она готова ответить на потенциальные провокации со стороны НАТО. "Они (Россия — прим. ред.) выслали НАТО сигнал: вы отнюдь не так сильны, мы с вами совладаем, так что даже не пытайтесь", — считает Сапир.В последние годы Москва неоднократно выражала свое беспокойство в связи с активной деятельностью НАТО у западных границ. Альянс увеличивает военное присутствие, называя это мерой "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает никому, но будет внимательно следить за действиями, которые могут представлять угрозу ее интересам. Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Тем не менее западные лидеры продолжают нагнетать страх среди собственного населения перед мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
21:33 23.11.2025 (обновлено: 22:12 23.11.2025)
 
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия не питает враждебных намерений в отношении НАТО, а опасения стран Балтии и Польши являются необоснованными, заявил Жак Сапир, экономист и специалист в области международных отношений, в интервью Hungarian Conservative.
"Пока что нет рисков, что ситуация в Прибалтике выйдет из-под контроля. Остается одна проблема: увеличит ли НАТО свое присутствие", — считает Сапир.
Сапир считает, что Россия, продемонстрировав успехи в зоне специальной военной операции, дала Североатлантическому альянсу понять, что она готова ответить на потенциальные провокации со стороны НАТО.
"Они (Россия — прим. ред.) выслали НАТО сигнал: вы отнюдь не так сильны, мы с вами совладаем, так что даже не пытайтесь", — считает Сапир.
В последние годы Москва неоднократно выражала свое беспокойство в связи с активной деятельностью НАТО у западных границ. Альянс увеличивает военное присутствие, называя это мерой "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает никому, но будет внимательно следить за действиями, которые могут представлять угрозу ее интересам.
Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Тем не менее западные лидеры продолжают нагнетать страх среди собственного населения перед мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЗАПАД, Балтия, ПОЛЬША, Владимир Путин, НАТО
 
 
