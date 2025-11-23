"Выйдет из-под контроля". На Западе оценили ситуацию на границе с Россией
Сапир: опасения Прибалтики и Польши из-за России не имеют оснований
© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия не питает враждебных намерений в отношении НАТО, а опасения стран Балтии и Польши являются необоснованными, заявил Жак Сапир, экономист и специалист в области международных отношений, в интервью Hungarian Conservative.
"Пока что нет рисков, что ситуация в Прибалтике выйдет из-под контроля. Остается одна проблема: увеличит ли НАТО свое присутствие", — считает Сапир.
Сапир считает, что Россия, продемонстрировав успехи в зоне специальной военной операции, дала Североатлантическому альянсу понять, что она готова ответить на потенциальные провокации со стороны НАТО.
"Они (Россия — прим. ред.) выслали НАТО сигнал: вы отнюдь не так сильны, мы с вами совладаем, так что даже не пытайтесь", — считает Сапир.
В последние годы Москва неоднократно выражала свое беспокойство в связи с активной деятельностью НАТО у западных границ. Альянс увеличивает военное присутствие, называя это мерой "сдерживания агрессии". В Кремле подчеркивали, что Россия не угрожает никому, но будет внимательно следить за действиями, которые могут представлять угрозу ее интересам.
Президент Владимир Путин не раз объяснял, что Россия не планирует атаковать страны НАТО. Тем не менее западные лидеры продолжают нагнетать страх среди собственного населения перед мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов.
