Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву

Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву - 23.11.2025, ПРАЙМ

Литовские грузовики направились из Белоруссии в Литву

Находящиеся на территории Белоруссии после закрытия Литвой двух пограничных пунктов пропуска грузовики с литовской регистрацией начали движение в сторону... 23.11.2025

2025-11-23T22:31+0300

2025-11-23T22:31+0300

2025-11-23T23:32+0300

экономика

белоруссия

литва

вильнюс

МИНСК, 23 ноя - ПРАЙМ. Находящиеся на территории Белоруссии после закрытия Литвой двух пограничных пунктов пропуска грузовики с литовской регистрацией начали движение в сторону прибалтийской республики, сообщила белорусская Ассоциация интермодальных перевозок и логистики (АИПЛ). "Литовские фуры пошли из мест стоянок в Беларуси в Литву через (пункты пропуска - ред.) "Каменный Лог"/"Мядининкай" и "Бенякони"/"Шальчининкай". Препятствий со стороны Беларуси на перемещение литовских грузовиков нет", - цитирует сообщение АИПЛ в своем Telegram-канале белорусский новостной транспортно-логистический портал Infotrans.by. По данным ассоциации, пункт пропуска "Каменный лог" "забит под завязку литовскими грузовиками". "Все 100% грузовиков, направляющихся из Беларуси в Литву, направляют на рентген", - утверждают в АИПЛ. Там заявили, что "интенсивный поток грузовиков идет и в обратном направлении - из Литвы в Беларусь". "На "Мядининкае" движение весьма интенсивное, однако со стороны Литвы работает только одно окно", - сообщили перевозчики. Литва в ночь на 20 ноября открыла два пункта пропуска на границе с Белоруссией, о закрытии которых на месяц с возможностью продления Вильнюс заявил 29 октября после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны. Позже литовская сторона разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц. В начале ноября МИД Белоруссии заявил, что застрявшие на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки. В ГТК республики сообщили, что фуры будут оставаться на спецстоянках до полного возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы. На литовско-белорусской границе в настоящее из шести имеющихся пунктов пропуска функционируют лишь два. Погранпункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") Вильнюс под предлогом обеспечения безопасности закрыл в августе 2023 года, "Лаворишкес" и "Райгардас" ("Привалка") - с марта 2024 года.

белоруссия

литва

вильнюс

2025

