Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию
россия
общество
индия
рф
юрий ушаков
владимир путин
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Россия и Индия активно готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина, он состоится в начале декабря, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным… Сроки согласованы. Официально объявим вместе с партнерами индийскими, но могу сказать, что речь идет о начале декабря", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
индия
рф
россия, общество , индия, рф, юрий ушаков, владимир путин
РОССИЯ, Общество , ИНДИЯ, РФ, Юрий Ушаков, Владимир Путин
15:08 23.11.2025
 
Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Россия и Индия активно готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина, он состоится в начале декабря, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным… Сроки согласованы. Официально объявим вместе с партнерами индийскими, но могу сказать, что речь идет о начале декабря", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
 
