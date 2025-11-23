https://1prime.ru/20251123/indiya-864842375.html

Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Ушаков рассказал о подготовке визита Путина в Индию

Россия и Индия активно готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина, он состоится в начале декабря, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. | 23.11.2025, ПРАЙМ

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Россия и Индия активно готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина, он состоится в начале декабря, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков. "Мы и индийская сторона активно готовимся к визиту и надеемся, что он будет во всех смыслах плодотворным… Сроки согласованы. Официально объявим вместе с партнерами индийскими, но могу сказать, что речь идет о начале декабря", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

