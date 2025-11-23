https://1prime.ru/20251123/ivanov-864838102.html

Суд зарегистрировал иск "Жилищника" к бывшему замминистра обороны Иванову

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве зарегистрировал исковое заявление ГБУ "Жилищник" к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову о взыскании госпошлины, следует из данных, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Зарегистрировано исковое заявление ГБУ "Жилищник района Арбат" к Иванову Тимуру Вадимовичу о возврате государственной пошлины", - следует из данных суда. Дата рассмотрения пока не назначена. Ранее московский "Жилищник" подавал иск в суд о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию к Иванову, его бывшей жене Светлане и её детям, однако его вернули заявителю. Мотивировка возвращения искового заявления не сообщалась. Теперь коммунальщики взыскивают с Иванова стоимость госпошлины за несостоявшийся суд. Также иск в суд на Иванова о взыскании долга за ЖКХ подавал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, однако спустя три дня инстанция вынесла определение об отказе в принятии заявления к производству. В начале ноября суд удовлетворил исковое заявление "Мосэнергосбыта" о взыскании платы за коммуналку. Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.

