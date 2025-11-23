https://1prime.ru/20251123/kaliningrad-864844048.html

В Совфеде высказались о возможном ограничении Литвой транзита в Калининград

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Калининградская область будет подготовлена и целиком снабжена ресурсами в случае ограничения Литвой сухопутного транзита, заявил РИА Новости сенатор от региона Александр Шендерюк-Жидков. Ранее агентство Sputnik Литва со ссылкой на главу правящей Социал-демократической партии (СДПЛ) Миндаугаса Синкявичюса передавало, что Литва может рассмотреть вопрос ограничения транзита в Калининград. "Сегодня большая часть транзитных грузоперевозок идёт не через литовскую территорию, а по морю, соединяющему Калининград с Санкт-Петербургом и портами Ленинградской области. В случае изменений в сухопутном транзите наш регион будет подготовлен и снабжён необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности", - сказал он. Сенатор отметил, что попытки Литвы ограничить транзит грубо нарушают Совместное заявление России и Европейского союза 2002 года. При этом, добавил он, Россия готова к любым ситуациям. "Вместо того чтобы решать реальные внутренние проблемы, литовские власти пытаются заработать политические очки на эскалации напряженности. Причем, как показал опыт закрытия, а потом открытия КПП с Республикой Беларусь, подобные заявления — лишь пустая болтовня", - констатировал парламентарий.

