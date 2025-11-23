Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде увидели скрытый смысл в словах Трампа об Украине - 23.11.2025
В Раде увидели скрытый смысл в словах Трампа об Украине
В Раде увидели скрытый смысл в словах Трампа об Украине - 23.11.2025, ПРАЙМ
В Раде увидели скрытый смысл в словах Трампа об Украине
Президент США Дональд Трамп намеренно использовал кавычки в отношении киевского "руководства", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем... | 23.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намеренно использовал кавычки в отношении киевского "руководства", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Трамп в своей публикации обозначил "руководство" Украины — именно так, в кавычках. Потому что уже никто давно не воспринимает ни Зеленского, ни его окружение как реальное руководство государства", — подчеркнул он.Депутат также назвал представителей киевского режима террористами и заявил, что они удерживают власть посредством страха и репрессий.В своем сообщении Трамп в социальной сети TRUTH Social назвал нынешние украинские власти неблагодарными, также используя слово "руководство" в кавычках. Президент США не уточнил, имел ли он в виду усилия по восстановлению переговоров или поддержку Киева.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что голосование проводить несвоевременно. Срок его полномочий закончился 20 мая прошлого года, однако Киев заявляет, что он остается легитимным до избрания нового главы государства.Владимир Путин подчеркивал, что вся вертикаль власти на Украине является нелегитимной из-за отсутствия мандата у Зеленского. Президент России отмечал, что вести диалог от имени Киева может любой уполномоченный представитель, но подписывать документы вправе лишь законно избранная власть.
23:01 23.11.2025
 
В Раде увидели скрытый смысл в словах Трампа об Украине

Дмитрук: Трамп сознательно взял слово "руководство" Киева в кавычки

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп намеренно использовал кавычки в отношении киевского "руководства", заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Трамп в своей публикации обозначил "руководство" Украины — именно так, в кавычках. Потому что уже никто давно не воспринимает ни Зеленского, ни его окружение как реальное руководство государства", — подчеркнул он.
Депутат также назвал представителей киевского режима террористами и заявил, что они удерживают власть посредством страха и репрессий.
В своем сообщении Трамп в социальной сети TRUTH Social назвал нынешние украинские власти неблагодарными, также используя слово "руководство" в кавычках. Президент США не уточнил, имел ли он в виду усилия по восстановлению переговоров или поддержку Киева.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский утверждал, что голосование проводить несвоевременно. Срок его полномочий закончился 20 мая прошлого года, однако Киев заявляет, что он остается легитимным до избрания нового главы государства.
Владимир Путин подчеркивал, что вся вертикаль власти на Украине является нелегитимной из-за отсутствия мандата у Зеленского. Президент России отмечал, что вести диалог от имени Киева может любой уполномоченный представитель, но подписывать документы вправе лишь законно избранная власть.
