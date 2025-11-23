Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Распадается на части": на Землю надвигается страшная катастрофа - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/kontinent-864835839.html
"Распадается на части": на Землю надвигается страшная катастрофа
"Распадается на части": на Землю надвигается страшная катастрофа - 23.11.2025, ПРАЙМ
"Распадается на части": на Землю надвигается страшная катастрофа
Африканский континент начал раскалываться на две части, сообщается в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T07:03+0300
2025-11-23T07:03+0300
в мире
африка
эфиопия
эритрея
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846067003_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_bc38938c122b875fb2ce84170f5554dd.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Африканский континент начал раскалываться на две части, сообщается в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth Sciences. Изначальные данные о таком процессе были получены в конце 1960-х годов в ходе изучения региона Афар, который находится в Эфиопии (ныне эта область располагается в Эритрее. — Прим. Ред.). Тем не менее, новые технологические достижения позволили более детально исследовать это явление. "Объединив эти старинные наборы данных и применив современные технологии для их анализа, исследователи получили новые сведения о структуре магнитной земной коры в этом районе, что позволяет им лучше понять, как африканский континент смещается, растягивается и разделяется на части в процессе, известном как "рифтогенез"", — отмечается в статье.В результате изучения магнитных данных стало возможно выявить начало разрыва между Африкой и Аравией, которые ранее составляли единое целое — наподобие паззла. Полное разделение континента, согласно исследованию, ожидается через приблизительно через 5-10 миллионов лет, и Африка тогда будет состоять из двух больших массивов. По словам профессора Питера Стайлса, геолога из университета Киля, это исследование предоставляет уникальный шанс наблюдать за тем, как наша планета постоянно изменяется прямо у нас под ногами.
африка
эфиопия
эритрея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846067003_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_697b162c7efd8502b583fda1d7bb3d0d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, африка, эфиопия, эритрея
В мире, АФРИКА, ЭФИОПИЯ, Эритрея
07:03 23.11.2025
 
"Распадается на части": на Землю надвигается страшная катастрофа

Кильский университет: Африканский континент начал разделяться на две части

© Фото : Unsplash/Harshil GudkaЖираф
Жираф - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Жираф. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Harshil Gudka
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Африканский континент начал раскалываться на две части, сообщается в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth Sciences.
Изначальные данные о таком процессе были получены в конце 1960-х годов в ходе изучения региона Афар, который находится в Эфиопии (ныне эта область располагается в Эритрее. — Прим. Ред.). Тем не менее, новые технологические достижения позволили более детально исследовать это явление.
"Объединив эти старинные наборы данных и применив современные технологии для их анализа, исследователи получили новые сведения о структуре магнитной земной коры в этом районе, что позволяет им лучше понять, как африканский континент смещается, растягивается и разделяется на части в процессе, известном как "рифтогенез"", — отмечается в статье.
В результате изучения магнитных данных стало возможно выявить начало разрыва между Африкой и Аравией, которые ранее составляли единое целое — наподобие паззла. Полное разделение континента, согласно исследованию, ожидается через приблизительно через 5-10 миллионов лет, и Африка тогда будет состоять из двух больших массивов.
По словам профессора Питера Стайлса, геолога из университета Киля, это исследование предоставляет уникальный шанс наблюдать за тем, как наша планета постоянно изменяется прямо у нас под ногами.
 
В миреАФРИКАЭФИОПИЯЭритрея
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала