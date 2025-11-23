https://1prime.ru/20251123/kontinent-864835839.html
"Распадается на части": на Землю надвигается страшная катастрофа
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Африканский континент начал раскалываться на две части, сообщается в исследовании ученых из Кильского университета, опубликованном в Journal of African Earth Sciences. Изначальные данные о таком процессе были получены в конце 1960-х годов в ходе изучения региона Афар, который находится в Эфиопии (ныне эта область располагается в Эритрее. — Прим. Ред.). Тем не менее, новые технологические достижения позволили более детально исследовать это явление. "Объединив эти старинные наборы данных и применив современные технологии для их анализа, исследователи получили новые сведения о структуре магнитной земной коры в этом районе, что позволяет им лучше понять, как африканский континент смещается, растягивается и разделяется на части в процессе, известном как "рифтогенез"", — отмечается в статье.В результате изучения магнитных данных стало возможно выявить начало разрыва между Африкой и Аравией, которые ранее составляли единое целое — наподобие паззла. Полное разделение континента, согласно исследованию, ожидается через приблизительно через 5-10 миллионов лет, и Африка тогда будет состоять из двух больших массивов. По словам профессора Питера Стайлса, геолога из университета Киля, это исследование предоставляет уникальный шанс наблюдать за тем, как наша планета постоянно изменяется прямо у нас под ногами.
