https://1prime.ru/20251123/litva-864845203.html

В Госдуме отреагировали на угрозы о блокаде Калининграда

В Госдуме отреагировали на угрозы о блокаде Калининграда - 23.11.2025, ПРАЙМ

В Госдуме отреагировали на угрозы о блокаде Калининграда

Россия предпримет действия в ответ на возможное ограничение транзита в Калининградскую область, что может произойти со стороны Литвы, заявил депутат... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T19:43+0300

2025-11-23T19:43+0300

2025-11-23T19:43+0300

россия

литва

госдума

калининград

вильнюс

https://cdnn.1prime.ru/img/76373/67/763736716_0:134:3872:2313_1920x0_80_0_0_96a192c7567a8c491045344c92b837b7.jpg

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия предпримет действия в ответ на возможное ограничение транзита в Калининградскую область, что может произойти со стороны Литвы, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник в интервью "Ленте.ру". "Если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик", — сказал Колесник.Он рекомендовал литовским политикам тщательно обдумать свои заявления, подчеркнув, что Литва, не имея значительных производственных мощностей, живет преимущественно за счет экспорта своей сельскохозяйственной продукции. Колесник высказал удивление решениями Вильнюса, поскольку Литва получает значительные доходы от транзитных операций через свою территорию. Ранее лидер Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс упомянул о возможности введения ограничений на транзит в Калининград в качестве стратегии давления на Россию и Белоруссию. По словам Синкявичюса, Вильнюс может также рассмотреть другие меры, включая повторное закрытие границы с Белоруссией.

https://1prime.ru/20251123/kaliningrad-864844048.html

https://1prime.ru/20251122/litva-864830019.html

литва

калининград

вильнюс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, литва, госдума, калининград, вильнюс