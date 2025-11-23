Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме отреагировали на угрозы о блокаде Калининграда - 23.11.2025
В Госдуме отреагировали на угрозы о блокаде Калининграда
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия предпримет действия в ответ на возможное ограничение транзита в Калининградскую область, что может произойти со стороны Литвы, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник в интервью "Ленте.ру". "Если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик", — сказал Колесник.Он рекомендовал литовским политикам тщательно обдумать свои заявления, подчеркнув, что Литва, не имея значительных производственных мощностей, живет преимущественно за счет экспорта своей сельскохозяйственной продукции. Колесник высказал удивление решениями Вильнюса, поскольку Литва получает значительные доходы от транзитных операций через свою территорию. Ранее лидер Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс упомянул о возможности введения ограничений на транзит в Калининград в качестве стратегии давления на Россию и Белоруссию. По словам Синкявичюса, Вильнюс может также рассмотреть другие меры, включая повторное закрытие границы с Белоруссией.
19:43 23.11.2025
 
В Госдуме отреагировали на угрозы о блокаде Калининграда

Депутат Колесник: при блокаде Калининграда Литва лопнет, как воздушный шар

МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Россия предпримет действия в ответ на возможное ограничение транзита в Калининградскую область, что может произойти со стороны Литвы, заявил депутат Государственной думы Андрей Колесник в интервью "Ленте.ру".
"Если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик", — сказал Колесник.
Он рекомендовал литовским политикам тщательно обдумать свои заявления, подчеркнув, что Литва, не имея значительных производственных мощностей, живет преимущественно за счет экспорта своей сельскохозяйственной продукции. Колесник высказал удивление решениями Вильнюса, поскольку Литва получает значительные доходы от транзитных операций через свою территорию.
Ранее лидер Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс упомянул о возможности введения ограничений на транзит в Калининград в качестве стратегии давления на Россию и Белоруссию. По словам Синкявичюса, Вильнюс может также рассмотреть другие меры, включая повторное закрытие границы с Белоруссией.
