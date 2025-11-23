https://1prime.ru/20251123/milliard-864844668.html

Третья часть "Иллюзии обмана" заработала в России более миллиарда рублей

2025-11-23T17:43+0300

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Третья часть франшизы "Иллюзия обмана" заработала в российском кинопрокате более миллиарда рублей, став первой зарубежной картиной-миллиардником после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина вышла в российский прокат 13 ноября. "Общие сборы – 1 000 625 383 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Главные роли в новой части сыграли также Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дейв Франко, Айла Фишер и Морган Фримен. Главным антагонистом фильма стала Розамунд Пайк.

