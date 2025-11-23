Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Третья часть "Иллюзии обмана" заработала в России более миллиарда рублей - 23.11.2025
Третья часть "Иллюзии обмана" заработала в России более миллиарда рублей
Третья часть "Иллюзии обмана" заработала в России более миллиарда рублей - 23.11.2025, ПРАЙМ
Третья часть "Иллюзии обмана" заработала в России более миллиарда рублей
Третья часть франшизы "Иллюзия обмана" заработала в российском кинопрокате более миллиарда рублей, став первой зарубежной картиной-миллиардником после ухода... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T17:43+0300
2025-11-23T17:43+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83255/07/832550753_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a63aaf18b97abfaa3fdf1365c8d86bf3.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Третья часть франшизы "Иллюзия обмана" заработала в российском кинопрокате более миллиарда рублей, став первой зарубежной картиной-миллиардником после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Картина вышла в российский прокат 13 ноября. "Общие сборы – 1 000 625 383 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС. Главные роли в новой части сыграли также Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дейв Франко, Айла Фишер и Морган Фримен. Главным антагонистом фильма стала Розамунд Пайк.
РОССИЯ
17:43 23.11.2025
 
Третья часть "Иллюзии обмана" заработала в России более миллиарда рублей

Третья часть "Иллюзии обмана" заработала в российском кинопрокате более миллиарда рублей

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Третья часть франшизы "Иллюзия обмана" заработала в российском кинопрокате более миллиарда рублей, став первой зарубежной картиной-миллиардником после ухода голливудских мейджоров киноиндустрии из России, свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Картина вышла в российский прокат 13 ноября.
"Общие сборы – 1 000 625 383 рублей", - говорится в сообщении на сайте ЕАИС.
Главные роли в новой части сыграли также Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дейв Франко, Айла Фишер и Морган Фримен. Главным антагонистом фильма стала Розамунд Пайк.
 
