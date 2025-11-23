Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам сообщили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/moshenniki-864837969.html
Россиянам сообщили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов
Россиянам сообщили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов - 23.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов
Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с RT рекомендовал жителям России проверять свои кредитные истории в специализированных бюро, чтобы... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T09:43+0300
2025-11-23T09:43+0300
банки
финансы
россия
центральные банки
rt
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027922_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d9a3e9a06968eff445c38bad924eec46.jpg
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с RT рекомендовал жителям России проверять свои кредитные истории в специализированных бюро, чтобы выявить займы, оформленные мошенниками.&quot;У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций&quot;, — пояснил эксперт.Пашин отметил, что для того чтобы узнать, в каком бюро хранится ваша кредитная история, граждане могут отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) через портал "Госуслуги" или официальный сайт Центрального банка.Получив сведения о конкретном бюро, необходимо зайти на его сайт и сделать запрос на получение кредитной истории, добавил адвокат.Специалист уточнил, что бесплатно такие данные можно получить не более двух раз в год, а стоимость последующих запросов может составлять около 500 рублей за каждый отчет.
https://1prime.ru/20251116/moshenniki-864579476.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861027922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f6ca9054c7e4fe0898af3cbfd5fe7b97.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, россия, центральные банки, rt
Банки, Финансы, РОССИЯ, центральные банки, RT
09:43 23.11.2025
 
Россиянам сообщили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов

Адвокат Пашин: взятые мошенниками займы можно проверить в БКИ

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Женщина производит снятие денег в банкомате. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с RT рекомендовал жителям России проверять свои кредитные истории в специализированных бюро, чтобы выявить займы, оформленные мошенниками.

"У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций", — пояснил эксперт.

Пашин отметил, что для того чтобы узнать, в каком бюро хранится ваша кредитная история, граждане могут отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) через портал "Госуслуги" или официальный сайт Центрального банка.
Получив сведения о конкретном бюро, необходимо зайти на его сайт и сделать запрос на получение кредитной истории, добавил адвокат.
Специалист уточнил, что бесплатно такие данные можно получить не более двух раз в год, а стоимость последующих запросов может составлять около 500 рублей за каждый отчет.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
МВД рассказало о мошенниках, звонящих от лица городской администрации
16 ноября, 12:16
 
БанкиФинансыРОССИЯцентральные банкиRT
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала