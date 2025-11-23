https://1prime.ru/20251123/moshenniki-864837969.html
Россиянам сообщили, как проверить наличие взятых мошенниками кредитов
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин в беседе с RT рекомендовал жителям России проверять свои кредитные истории в специализированных бюро, чтобы выявить займы, оформленные мошенниками."У каждого человека кредитная история хранится в специализированных организациях, которые называются бюро кредитных историй. Последние формируют, обрабатывают, хранят и предоставляют данные о кредитных историях граждан и организаций", — пояснил эксперт.Пашин отметил, что для того чтобы узнать, в каком бюро хранится ваша кредитная история, граждане могут отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ) через портал "Госуслуги" или официальный сайт Центрального банка.Получив сведения о конкретном бюро, необходимо зайти на его сайт и сделать запрос на получение кредитной истории, добавил адвокат.Специалист уточнил, что бесплатно такие данные можно получить не более двух раз в год, а стоимость последующих запросов может составлять около 500 рублей за каждый отчет.
