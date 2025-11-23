https://1prime.ru/20251123/moskva-864833886.html

В Москве салон красоты заплатит 50 тысяч рублей за испорченную футболку

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве обязал салон красоты выплатить более 50 тысяч рублей клиентке за испорченную футболку, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости. Женщина после окрашивания волос в салоне красоты обнаружила пятно на брендовой футболке стоимостью 30 тысяч рублей. Она попросила салон компенсировать эту сумму, но сотрудники ей отказали, сообщается в материалах. Тогда девушка обратилась в центр "Независимая экспертиза". В заключении центра указано, что пятно образовалось "в результате попадания на футболку осветляющих компонентов, а именно эмульсии/порошка, что привело к невозможности устранения выявленного недостатка". После этого клиентка салона подала в суд иск с требованием взыскать стоимость футболки, компенсацию морального вреда, расходы на проведение досудебной товароведческой экспертизы, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Всего она просила возместить 69 тысяч 750 рублей, указано в документах. Представитель ответчика в суде настаивала, что перед окрашиванием мастер предпринял все необходимые меры для защиты клиента и его одежды. Истец же представила в суд видеозапись, которую получила от сотрудников салона. На ней видно, что девушка после окрашивания стоит в салоне красоты спиной к камере, после поворота запись прерывается, затем возобновляется, а на футболке клиентки в области воротника заметно пятно. "Взыскать... убытки в размере 29 тысяч 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф в размере 17 тысяч 250 рублей", - решил суд. Кроме того, суд обязал салон красоты выплатить в бюджет Москвы 7 тысяч рублей госпошлины. Юрист салона подал жалобу, но апелляционная инстанция ему отказала и признала законным решение судьи.

