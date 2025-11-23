Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве салон красоты заплатит 50 тысяч рублей за испорченную футболку - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/moskva-864833886.html
В Москве салон красоты заплатит 50 тысяч рублей за испорченную футболку
В Москве салон красоты заплатит 50 тысяч рублей за испорченную футболку - 23.11.2025, ПРАЙМ
В Москве салон красоты заплатит 50 тысяч рублей за испорченную футболку
Суд в Москве обязал салон красоты выплатить более 50 тысяч рублей клиентке за испорченную футболку, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости. | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T04:57+0300
2025-11-23T04:57+0300
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864833886.jpg?1763863066
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве обязал салон красоты выплатить более 50 тысяч рублей клиентке за испорченную футболку, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости. Женщина после окрашивания волос в салоне красоты обнаружила пятно на брендовой футболке стоимостью 30 тысяч рублей. Она попросила салон компенсировать эту сумму, но сотрудники ей отказали, сообщается в материалах. Тогда девушка обратилась в центр "Независимая экспертиза". В заключении центра указано, что пятно образовалось "в результате попадания на футболку осветляющих компонентов, а именно эмульсии/порошка, что привело к невозможности устранения выявленного недостатка". После этого клиентка салона подала в суд иск с требованием взыскать стоимость футболки, компенсацию морального вреда, расходы на проведение досудебной товароведческой экспертизы, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Всего она просила возместить 69 тысяч 750 рублей, указано в документах. Представитель ответчика в суде настаивала, что перед окрашиванием мастер предпринял все необходимые меры для защиты клиента и его одежды. Истец же представила в суд видеозапись, которую получила от сотрудников салона. На ней видно, что девушка после окрашивания стоит в салоне красоты спиной к камере, после поворота запись прерывается, затем возобновляется, а на футболке клиентки в области воротника заметно пятно. "Взыскать... убытки в размере 29 тысяч 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф в размере 17 тысяч 250 рублей", - решил суд. Кроме того, суд обязал салон красоты выплатить в бюджет Москвы 7 тысяч рублей госпошлины. Юрист салона подал жалобу, но апелляционная инстанция ему отказала и признала законным решение судьи.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва
Бизнес, Общество , МОСКВА
04:57 23.11.2025
 
В Москве салон красоты заплатит 50 тысяч рублей за испорченную футболку

Суд обязал салон красоты выплатить более 50 тысяч рублей клиентке за испорченную футболку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Суд в Москве обязал салон красоты выплатить более 50 тысяч рублей клиентке за испорченную футболку, сказано в материалах дела в распоряжении РИА Новости.
Женщина после окрашивания волос в салоне красоты обнаружила пятно на брендовой футболке стоимостью 30 тысяч рублей. Она попросила салон компенсировать эту сумму, но сотрудники ей отказали, сообщается в материалах.
Тогда девушка обратилась в центр "Независимая экспертиза". В заключении центра указано, что пятно образовалось "в результате попадания на футболку осветляющих компонентов, а именно эмульсии/порошка, что привело к невозможности устранения выявленного недостатка". После этого клиентка салона подала в суд иск с требованием взыскать стоимость футболки, компенсацию морального вреда, расходы на проведение досудебной товароведческой экспертизы, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Всего она просила возместить 69 тысяч 750 рублей, указано в документах.
Представитель ответчика в суде настаивала, что перед окрашиванием мастер предпринял все необходимые меры для защиты клиента и его одежды.
Истец же представила в суд видеозапись, которую получила от сотрудников салона. На ней видно, что девушка после окрашивания стоит в салоне красоты спиной к камере, после поворота запись прерывается, затем возобновляется, а на футболке клиентки в области воротника заметно пятно.
"Взыскать... убытки в размере 29 тысяч 500 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей, штраф в размере 17 тысяч 250 рублей", - решил суд.
Кроме того, суд обязал салон красоты выплатить в бюджет Москвы 7 тысяч рублей госпошлины.
Юрист салона подал жалобу, но апелляционная инстанция ему отказала и признала законным решение судьи.
 
БизнесОбществоМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала