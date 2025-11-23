https://1prime.ru/20251123/mvd-864844359.html

МВД рассказало, как мошенники обманывают детей в игровых чатах в Roblox

МВД рассказало, как мошенники обманывают детей в игровых чатах в Roblox - 23.11.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как мошенники обманывают детей в игровых чатах в Roblox

Чаще всего для обмана детей мошенники используют яркие видео, "ограниченные" предложения или фейковые раздачи в игровых чатах в Roblox, Discord-серверах и... | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T17:40+0300

2025-11-23T17:40+0300

2025-11-23T17:40+0300

бизнес

общество

россия

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859837054_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_8f38bd3ae47b9d3b2deec5677444ae6d.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Чаще всего для обмана детей мошенники используют яркие видео, "ограниченные" предложения или фейковые раздачи в игровых чатах в Roblox, Discord-серверах и соцсетях, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "В текущем году в компьютерных играх зафиксировано порядка 1000 фактов мошенничества. В нашем антирейтинге и в глобальном рейтинге мобильных игр по загрузкам лидирует Roblox… Злоумышленники чаще всего действуют через яркие видео, "ограниченные" предложения или фейковые раздачи, в игровых чатах, Discord-серверах, соцсетях или пишут ребёнку прямо в игре — под видом "подарка", "конкурса" или "выгодной сделки", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что мошенники продают "одноразовый" Game Pass, обещая особые функции или преимущества, но на деле такие пропуска либо ничего не дают, либо работают только до перезапуска игры — после выхода из сессии они исчезают, и за них приходится платить снова. Также, как отмечается в сообщении ведомства, аферисты рекламируют и продают скины, которые якобы делают персонажа невидимым - в реальности это просто прозрачные предметы, которые выглядят как белая рубашка или пустота — никакой спецэффект не работает. "Мини-игры-ловушки. Например, появляется окно с надписью: "Сколько раз ты можешь кликнуть за минуту?". После активного нажатия игроку предлагают купить дорогой предмет, Game Pass или подписку — якобы за "рекорд". На самом деле это просто способ навязать покупку", – отмечается в сообщении. Кроме того, как рассказали в ведомстве, выманивая логин и пароль от игрового аккаунта, аферисты создают поддельные "испытания на Robux", где его окружают боты или фейковые игроки, которые кричат: "Получил Robux!", "Это работает!", "Пройди испытание!". Правоохранители подчеркнули, что нельзя передавать никакие данные - это приведёт к краже аккаунта и, возможно, привязанных платёжных средств. В МВД уточнили, что мошенники также отправляют ссылки "для получения бесплатных Robux", которые имитируют Roblox, просят логин и пароль или данные карты, а затем блокируют аккаунт и списывают деньги. "Покупка Robux вне официального магазина. Предлагают "выгодно" купить валюту по заниженной цене — но только за пределами платформы. Чтобы "оплатить", просят данные родительской карты. Деньги списывают, а Robux не появляются. В худшем случае — получают доступ к карте и продолжают списания", - добавили в ведомстве. В МВД добавили, что мошенники также используют схемы с выигрышами - ребенку сообщают, что он выиграл Robux в "конкурсе", но для получения нужно ввести данные аккаунта, после чего мошенник меняет пароль и получает полный контроль над профилем — включая историю покупок и привязанные платёжные методы. "Ребёнок не глуп, если поверил — просто ему не с чем сравнивать. Поэтому лучше заранее объяснить, на что стоит обращать внимание. А ещё надёжнее, договориться, что любые покупки, регистрации, привязка почты или переход по внешним ссылкам должны происходить вместе с родителями или под их контролем", - заключили в ведомстве.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, мвд