Россия сократила экспорт никеля и изделий из него в Китай
Россия сократила экспорт никеля и изделий из него в Китай
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре сократила экспорт в Китай никеля и изделий из него до минимального уровня с марта 2023 года, обратило внимание РИА Новости, изучив статистику китайской таможни. В середине осени Поднебесная потратила на соответствующий российский импорт 17,3 миллиона долларов, сократив ввоз в 18 раз в месячном и в 7 - в годовом выражении. Львиная доля российских поставок в Китай приходится на необработанный никель - в октябре он составил 96%. Остальной объем приходится на различные виды металлического порошка. В сентябре Россия обеспечивала пятую часть потребностей Китая в импортном никеле и изделиях из него, занимая второе место в рейтинге крупнейших поставщиков. А по итогам октября доля страны опустилась до 2%. Ее место в тройке заняла французская Новая Каледония. Первую строку сохранила за собой Индонезия.
