https://1prime.ru/20251123/opros-864834191.html
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на распродажах
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на распродажах - 23.11.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на распродажах
Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T05:30+0300
2025-11-23T05:30+0300
2025-11-23T05:30+0300
экономика
финансы
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864834191.jpg?1763865056
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости.
"Говоря о бюджете для трат, 52% респондентов планируют потратить или уже потратили сумму до 10 тысяч рублей. Еще 24% опрошенных рассчитывают уложиться в диапазон от 11 до 20 тысяч рублей. 11% собираются потратить от 21 до 30 тысяч рублей, тогда как 8% ориентируются на сумму от 31 до 50 тысяч рублей", - говорится в данных.
Отмечается, что от 51 до 100 тысяч рублей собираются потратить 2%, более 101 тысячи рублей - 3%.
В исследовании, которое проводилось с 10 по 13 ноября, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия
Экономика, Финансы, РОССИЯ
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на распродажах
Исследование: 52% россиян планируют потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости.
"Говоря о бюджете для трат, 52% респондентов планируют потратить или уже потратили сумму до 10 тысяч рублей. Еще 24% опрошенных рассчитывают уложиться в диапазон от 11 до 20 тысяч рублей. 11% собираются потратить от 21 до 30 тысяч рублей, тогда как 8% ориентируются на сумму от 31 до 50 тысяч рублей", - говорится в данных.
Отмечается, что от 51 до 100 тысяч рублей собираются потратить 2%, более 101 тысячи рублей - 3%.
В исследовании, которое проводилось с 10 по 13 ноября, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.