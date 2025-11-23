Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.11.2025
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на распродажах
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на распродажах
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости. "Говоря о бюджете для трат, 52% респондентов планируют потратить или уже потратили сумму до 10 тысяч рублей. Еще 24% опрошенных рассчитывают уложиться в диапазон от 11 до 20 тысяч рублей. 11% собираются потратить от 21 до 30 тысяч рублей, тогда как 8% ориентируются на сумму от 31 до 50 тысяч рублей", - говорится в данных. Отмечается, что от 51 до 100 тысяч рублей собираются потратить 2%, более 101 тысячи рублей - 3%. В исследовании, которое проводилось с 10 по 13 ноября, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.
05:30 23.11.2025
 
Опрос показал, сколько россиян планируют потратить на распродажах

Исследование: 52% россиян планируют потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Чуть более половины россиян (52%) собираются потратить на ноябрьских распродажах до 10 тысяч рублей, а более 50 тысяч рублей планируют заплатить 5%, следует из исследования сервисов "Работа.ру" и "ЮMoney", подготовленного для РИА Новости.
"Говоря о бюджете для трат, 52% респондентов планируют потратить или уже потратили сумму до 10 тысяч рублей. Еще 24% опрошенных рассчитывают уложиться в диапазон от 11 до 20 тысяч рублей. 11% собираются потратить от 21 до 30 тысяч рублей, тогда как 8% ориентируются на сумму от 31 до 50 тысяч рублей", - говорится в данных.
Отмечается, что от 51 до 100 тысяч рублей собираются потратить 2%, более 101 тысячи рублей - 3%.
В исследовании, которое проводилось с 10 по 13 ноября, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.
 
