https://1prime.ru/20251123/oreshkin-864841704.html

Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин

2025-11-23T14:48+0300

россия

мировая экономика

рф

максим орешкин

https://cdnn.1prime.ru/img/83718/98/837189868_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_460f9ce8223afc7dfddf17e450595a23.jpg

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россию невозможно сокрушить санкциями, ее экономика за последние 20 лет стала гораздо более устойчивой, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой", - сказал Орешкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, можно ли сокрушить Россию давлением с помощью санкций в экономической сфере.

