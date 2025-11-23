Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин - 23.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251123/oreshkin-864841704.html
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин - 23.11.2025, ПРАЙМ
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин
Россию невозможно сокрушить санкциями, ее экономика за последние 20 лет стала гораздо более устойчивой, заявил замглавы администрации президента РФ Максим... | 23.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-23T14:48+0300
2025-11-23T14:48+0300
россия
мировая экономика
рф
максим орешкин
https://cdnn.1prime.ru/img/83718/98/837189868_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_460f9ce8223afc7dfddf17e450595a23.jpg
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россию невозможно сокрушить санкциями, ее экономика за последние 20 лет стала гораздо более устойчивой, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. "Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой", - сказал Орешкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, можно ли сокрушить Россию давлением с помощью санкций в экономической сфере.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83718/98/837189868_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_57accdefddf5d97b801fa82d0d767810.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, рф, максим орешкин
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Максим Орешкин
14:48 23.11.2025
 
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин

Орешкин заявил, что экономика РФ за последние 20 лет стала гораздо более устойчивой

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2025
Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россию невозможно сокрушить санкциями, ее экономика за последние 20 лет стала гораздо более устойчивой, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Ну, конечно, нет. Потому что экономика России устойчивая. За последние 20 лет она стала гораздо более устойчивой", - сказал Орешкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, можно ли сокрушить Россию давлением с помощью санкций в экономической сфере.
 
РОССИЯМировая экономикаРФМаксим Орешкин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала