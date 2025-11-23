Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Орешкин рассказал о предложении России по Африке на саммите G20
Орешкин рассказал о предложении России по Африке на саммите G20
2025-11-23T16:07+0300
2025-11-23T16:07+0300
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия на саммите G20 призывала к увеличению доли доходов стран Африки от экспорта критических минералов, заявил глава делегации РФ на саммите Максим Орешкин. "Что касается критических минералов и устойчивости цепочек поставок, говорилось о том, что все, что касается этой темы, оно должно также уйти из повестки ограничений, и конечно же мы говорили о том, что африканские страны, которые имеют большие запасы и большой объем производства критических минералов, должны получать большую долю доходов", - сказал он.
РОССИЯ, Мировая экономика, АФРИКА, РФ, Максим Орешкин
16:07 23.11.2025
 
ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия на саммите G20 призывала к увеличению доли доходов стран Африки от экспорта критических минералов, заявил глава делегации РФ на саммите Максим Орешкин.
"Что касается критических минералов и устойчивости цепочек поставок, говорилось о том, что все, что касается этой темы, оно должно также уйти из повестки ограничений, и конечно же мы говорили о том, что африканские страны, которые имеют большие запасы и большой объем производства критических минералов, должны получать большую долю доходов", - сказал он.
 
