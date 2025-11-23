https://1prime.ru/20251123/oreshkin-864843167.html

Орешкин рассказал о предложении России по Африке на саммите G20

Орешкин рассказал о предложении России по Африке на саммите G20 - 23.11.2025, ПРАЙМ

Орешкин рассказал о предложении России по Африке на саммите G20

Россия на саммите G20 призывала к увеличению доли доходов стран Африки от экспорта критических минералов, заявил глава делегации РФ на саммите Максим Орешкин. | 23.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-23T16:07+0300

2025-11-23T16:07+0300

2025-11-23T16:07+0300

россия

мировая экономика

африка

рф

максим орешкин

https://cdnn.1prime.ru/img/83386/48/833864844_0:43:3073:1771_1920x0_80_0_0_483119ec24a35c67f75333ddc8c8d987.jpg

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноя - ПРАЙМ. Россия на саммите G20 призывала к увеличению доли доходов стран Африки от экспорта критических минералов, заявил глава делегации РФ на саммите Максим Орешкин. "Что касается критических минералов и устойчивости цепочек поставок, говорилось о том, что все, что касается этой темы, оно должно также уйти из повестки ограничений, и конечно же мы говорили о том, что африканские страны, которые имеют большие запасы и большой объем производства критических минералов, должны получать большую долю доходов", - сказал он.

африка

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, африка, рф, максим орешкин